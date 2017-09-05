Гимпу избавился от депрессии?

После своего немотивированного отсутствия на последних пленарных заседаниях парламента, лидер ЛП Михай Гимпу говорит, что готов вернуться, сообщает Noi.md.

Либерал объяснил сегодня журналистам, какова была причина своего долгого отсутствия в парламенте.

«Конечно, я вернусь. Во-первых, у меня были кое-какие проблемы, во-вторых, у меня было не совсем хорошее душевное состояние, честно говоря, не очень хотелось видеть тех, кого спас и с которыми правил вместе. Когда произошли задержания либералов, я расстроился, но время лечит, так что я вернусь», – заявил либерал.

В конце мая либералы объявили, что уходят из коалиции и переходят в оппозицию. Решение было принято сразу после задержания мэра Дорина Киртоакэ и министра транспорта, либерала Юрия Киринчука.