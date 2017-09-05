Топливо дорожает

Национальное агентство по регулированию в энергетике обнародовало предельные цены на топливо, которые будут действовать в течение следующих двух недель. Начиная со среды, 6 сентября, максимальная цена за литр бензина увеличится на 45 банов, а литр дизельного топлива будет стоить дороже на 20 банов, передаёт IPN.

Для одного литра бензина с октановым числом 95 максимальная цена установлена на уровне 17,40 лея, по сравнению с ранее действовавшей ценой в 16,95 лея. Дизтопливо будет стоить не дороже 14,75 лея, по сравнению с 14,55 лея – в течение последних двух недель.

Новые предельные цены действительны до 19 сентября.

НАРЭ призывает граждан сообщать о случаях, когда АЗС устанавливают более высокие цены, нежели максимальные, по телефону горячей линии: +373 800 10 800, или по электронному адресу anre@anre.md.