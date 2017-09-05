Эксперт: Роль Приднестровья – оказать давление на Молдову и Украину

Обстановка вокруг Приднестровья накаляется, и его роль заключается в том, чтобы оказывать давление как на Молдову, так и на Украину.

Такое мнение высказал польский эксперт Якуб Мельник в статье "Операция "Приднестровье" для еженедельника Польши Wprost.

Он считает, что "с точки зрения Кремля, это идеальное место для конфликта".

"С одной стороны от границы Приднестровья находится бунтующая против Москвы Украина, а с другой – Молдова, где разгорелся выгодный для россиян политический спор о том, что следует делать стране: поддерживать тесные контакты с Россией или вступать в ЕС и НАТО. Несколько лет назад похожий спор на Украине закончился Майданом и российским военным вторжением в Донбасс и Крым. Сейчас на роль молдавского Януковича претендует пророссийский президент Игорь Додон", – отметил автор.

По его словам, "киевское руководство боится, что ему придется вести войну с Россией на два фронта, поэтому оно поддерживает требование Кишинева о выводе российских войск из Приднестровья".

"Угроза размораживания конфликта в Приднестровье может сослужить Москве хорошую службу в торге, по итогам которого ЕС и сами украинцы, опасаясь новой войны, смирятся с утратой Донбасса", – считает Мельник.

Он напомнил, что "у России есть причины для волнения: молдаване, которые раньше сохраняли верность Москве, стали все чаще подвергать сомнению старые постсоветские аксиомы о вечной и безусловной дружбе с Россией. Кишиневское правительство напомнило, что Москва должна была вывести свои войска из Приднестровья еще в 2002 г., но до сих пор этого не сделала. Летом молдавский парламент назвал присутствие в республике российских сил угрозой и нарушением суверенитета РМ, призвав Кремль вывести военных и ликвидировать огромные склады вооружений. Когда это не возымело эффекта, Кишинев обратился к Генассамблее ООН с просьбой лишить Россию мандата на выполнение миротворческой деятельности в Приднестровье и вместо ее войск ввести в регион силы, которые не будут настолько открыто представлять интересы Москвы".

"Пример Крыма показывает, что тонкая дипломатия в сочетании с военными провокациями могут творить чудеса. Фундамент для претворения сценария в жизнь уже начала готовить российская пропаганда, которая обвиняет молдаван в том, что они вместе с украинцами стремятся ввести блокаду русских в Приднестровье. Россияне утверждают, что это часть коварного плана американцев, которые хотя выдавить Россию с Черного моря и взять под свой контроль маршруты поставки газа и нефти из Средней Азии и Ирана. Приднестровье и сама Молдова играют важную роль: они выступают буфером, который отделяет Россию от ЕС и НАТО, а также точку, находящуюся поблизости от таких дружественных Москве балканских стран, как Сербия. Если Кишинев будет придерживаться прозападного курса, Кремль потеряет важный опорный пункт", – аргументирует автор.