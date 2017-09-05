Президент Молдовы ответит и за «базар», и за «бабу»!

В словах Игоря Додона крайне толерантные граждане заметили оскорбление в свой адрес

Бред сивой кобылы (надеюсь, я не дискриминирую этим выражением сивых коров по признаку пола, возраста и окраса).

Мы, конечно, живем в эпоху абсурда. Но не не до такой же степени! Слова президента "мы не базарные бабы", оказывается, носят "дискриминационный и оскорбляющий достоинство женщин характер".

Член совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства подала в совет заявление в связи с этим случаем. 22 сентября на заседании совета будет рассмотрено дело "о дискриминации по критерию пола и возраста".

Когда врач вытолкнул меня из кабинета, только потому что я поздоровалась по-русски и этим "нарушила конституцию", один из членов этого "недискриминационного совета" высказался в том смысле, что никакой защиты я не получу, нет факта "дискриминации".

А использование президентом устойчивого выражения, по сути фольклорного, потерявшего свой изначальный смысл и использующегося как оборот речи, оказывается, является основанием для рассмотрения этого дела.

Действия члена совета данном случае называются "толочь воду в ступе", или "собакам хвосты крутить", потому что она пытается "выжать воду из камня" (да простят меня камни, ибо они мудрее некоторых чиновников).

Есть и другие фразеологические обороты, которые характеризуют такие действия, к примеру: "Не в свои сани не садись", то есть негоже неспециалисту заниматься вещами, в которых не смыслит.

Русский язык гораздо богаче, чем тот скудный словарный запас, которым обладают наши скудоумные чиновники, в том числе чиновники от якобы "не дискриминации". Поэтому негоже неучам "медведя молитве учить".

Очевидно, что действия этого члена вписываются в общий фон антироссийской и антипрезидентской истерии. К сожалению, этот совет не защищает тех, кто действительно страдает в стране от дискриминации, а занимается откровенной фигней.

Ирина АСТАХОВА