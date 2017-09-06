Молдавия кормила овощами весь Советский Союз и была местом испытания химикатов

Развенчиваем мифы о том, как хорошо жилось в прошлом.

МИФ 1 Наше вино лучшее и в Союзе, и в мире!

На самом деле: О том, каким было наше молдавское виноделие в минувшем столетии, припомнят во многих бывших советских республиках. В закрытом государстве, которым был Советский Союз, Молдавия была неким подобием европейской Франции: культ виноделия, множество заводов, уникальные погреба для хранения вин. О подземных городах-хранилищах с улицами и переулками ходили легенды, в которые большинство не верили.

Достичь таких результатов оказалось непросто. Виноградарство начало развиваться после формирования молдавского феодального государства в XIV веке и достигло расцвета в XV веке. Обе мировые войны нанесли значительный урон молдав-ским виноградникам и индустрии виноделия. Восстановление виноделия Молдавии началось в советский период, в 1950-е годы. За 10 лет виноградной лозой была засажена площадь более чем 150 000 га и к 1960 году общая площадь виноградников достигла 220 000 га.

Одна из легенд о молдавском вине гласит, что английская королева лично пожелала, чтобы его поставляли ко двору. Якобы была грамота за подписью Елизаветы, подтверждающая желание королевы. Грамота была вывезена кем-то во время Отечественной войны и бесследно исчезла.

МИФ 2 Молдавия была самой богатой республикой СССР

На самом деле: Советский Союз был страной социализма, где разрыв между богатыми и бедными сводился к минимуму. Плотность населения Молдавской ССР составляла порядка 128 человек на квадратный километр. Молдавия была самой густонаселенной республикой, возможно, именно поэтому сюда были хорошо налажены поставки из-за рубежа. В восьмидесятых к нам приезжали соседи из других республик – «тариться» кое-каким товаром. Людей привлекали хорошие книги, товары, шелка, ковры, импортная обувь и даже немецкие шубы. Расположенность недалеко от Одессы и морского порта радовала модниц в том плане, что все веяния моды и текстильного производства молдавские девушки могли купить одними из первых. Развивалась и экономика страны, особенно электроэнергетика, машиностроение, легкая промышленность и производство стройматериалов. Советские люди получали квартиры, взрослые - путевки в санатории и на курорты, детей направляли в пионерские лагеря. Хорошо развиты были и льготные системы (для доноров, пенсионеров, инвалидов и проч.), система здравоохранения и образования (все бесплатное). Люди, действительно, жили хорошо.

МИФ 3 Существует большое месторождение нефти

На самом деле: Этот миф был очень популярен в 50-70 годы. Историю рассказывают такую: в 1957 году, отдыхая на одной из своих дач на озерах у села Валены, один высокий партийный чиновник в бинокль увидел, что на том берегу Прута установлены «качалки». В Румынии велась добыча нефти. А раз в Румынии есть нефть, быть может, она есть и здесь, в МССР? Первая же пробуренная скважина дала положительный результат. Поиски нефти на юге Молдовы продолжались с 1957 по 1964 годы. Теперь это месторождение нефти называется Валенским. Было пробурено порядка 40 скважин, в 27 из которых были зафиксированы проявления нефти, скопившейся на глубине до 400 метров в известняковых породах. Однако эти результаты для промышленной разработки нефти советских ученых не обрадовали. У озера Белеу было пробурено наибольшее количество удачных скважин – с проявлениями нефти. В 1973 году поиски нефти в Молдавии были официально закрыты.

Ходили также слухи, что разработка нефти в Советской Молдавии была прекращена в пользу братской социалистической Румынии, из ныне живущих чиновников этого никто не подтверждает. Остается только передаваемый из уст в уста политический анекдот. Сейчас к этой теме опять вернулись.

МИФ 4 Была «плацдармом для испытания ядохимикатов»

На самом деле: В советские времена на молдавской земле было немерено всякого рода химических препаратов. Опрыскивали ими, сыпали их везде, в том числе и на частных огородах, потому как в колхозах по тем временам этого добра было бери - не хочу. Так что каждый, кому не лень, мог воспользоваться «химией».

- Нельзя говорить о том, что наша республика была местом испытаний для ядохимикатов, - говорит доктор экономических наук, сотрудник Business Consulting Institute Виктор Мороз. – Но то, что их здесь использовали очень интенсивно – это правда. И потому существовала огромная антропогенная нагрузка. В те времена в Молдавии было 200 тысяч гектаров садов и столько же – виноградных плантаций. Так вот, как правило, сады обрабатывались химикатами 13-14 раз (по различным технологиям), а виноградники – по 6-7 раз. Естественно, что влияли эти самые удобрения и опрыскивания не только на растения, но и на окружающую среду и, соответственно, на людей. Не забудьте, что и другие сельские площади удобряли и опрыскивали. При этом 85 процентов земель в республике являлись сельхозугодиями.

Кроме того, в нашей «цветущей Молдавии» действительно использовались очень серьезные и сильные вещества. Скажем, одно из них, которым обрабатывались поля и виноградники, - «Orange C», тот самый яд, что распылили над Вьетнамом во время войны. Все это, безусловно, сказалось (и продолжает сказываться) и на экологической обстановке, и на здоровье людей.

МИФ 5 Помидорами мы кормили весь Советский Союз

На самом деле: Да, наша страна всегда славилась своими плодородными почвами и благоприятными климатическими условиями. Однако кормить весь Союз помидорами мы не могли по нескольким объективным причинам.

Во-первых, в 1946–1947 годах территория Молдавии подверглась страшной засухе. Это привело к крайне низкой урожайности не только зерновых, но и овощных культур. Сталинская система обязательных хлебозаготовок заставила работников местных партийных и советских органов продолжать выполнение госпоставок. Это привело к массовому голоду и смертности населения. По разным подсчетам, от голода в республике погибло от 150 до 300 тысяч человек.

Во-вторых, как показывает официальная статистика, даже спустя двадцать лет сельское хозяйство Молдавской ССР от «шоков» не оправилось. И экспорт сельхозпродукции был не в состоянии покрыть импорт горюче-смазочных материалов. Проще говоря: топливо, которое тратилось, в том числе и на обслуживание техники для сельского хозяйства, покупали мы на суммы в десятки раз больше вырученных от продажи сочных помидоров.

Да и в советской книге о вкусной и здоровой пище достаточно много материалов посвящено не помидорам, а (несложно догадаться!) молдавским винам.