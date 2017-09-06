Зачем понадобилось новое совместное заседание правительств Румынии и Молдовы?

В своем личном блоге журналист Виктор Никитуш пытается выяснить, каковы настоящие мотивы проведения совместного заседания правительств Румынии и Республики Молдова, спустя полгода после мартовского заседания, что состоялось в Пятра Нямц, Румыния.

«Что же произошло за это время, что понадобилось проводить еще одно такое совместное заседание двух кабинетов министров? Думаю, что ответ на этот вопрос кроется во внешнеполитической повестке правительства Филипа. Последние действия кабинета Филипа и молдавского парламента, призваны показать Брюсселю, Москве или Вашингтону, что Республика Молдова независима в своих решениях.

Декларация парламента Республики Молдова от 21 июля с требованием вывести российскую армию, дислоцированную в приднестровском регионе, помимо того что призвана напомнить о резолюции Стамбульского саммита ОБСЕ, стала еще частью комплекса мер, которыми молдавское государство защищает свои интересы в сфере безопасности. Объявление российского вице-премьера персоной нон-грата было смелым шагом, предполагающим определенный риск, и затронул интересы Российской Федерации в нашем регионе», — пишет журналист.

В контексте, Никитуш отметил также, что «российский министр иностранных дел Сергей Лавров утверждает, что те, кто подсказал Молдове идею вывода российских миротворцев из Приднестровья, настроены на войну в регионе».

«Напоминаю, что действия правительства Филипа были предприняты в ответ на принятое Государственной Думой 7 июля 2017 года решение не выводить свои войска с территории Приднестровья. Военное присутствие России на территории суверенного государства является посягательством на суверенитет страны. Конечно, в ООН Россия может отклонить молдавскую инициативу, но для этого нужны убедительные доводы. Не думаю, что такие доводы существуют», — отметил Виктор Никитуш.

Он также считает, что предстоящее совместное заседание правительств Румынии и Молдовы состоится до заседания Генассамблеи ООН. «До тех пор румынская сторона найдет достаточно мотивов, чтобы поддержать инициативу Республики Молдова в ООН. Не потому что она направлена против России, а потому что международное право следует соблюдать. И это вопреки тому, что аннексия Крыма Российской Федерацией пошатнуло его, и чуть не подорвало его полностью», — отмечает источник.

Кристина Пендя