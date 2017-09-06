МНЕНИЕ: ДПМ нацелилась на правый электорат

План Демократической партии стать единственной прозападной и проевропейской политической силой проявляется в том числе в виде совокупности действий правого, и даже унионистского толка. Такого мнения придерживается представитель Черноморского Фонда Регионального Сотрудничества Тудор Кожокариу.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в своем личном блоге он пишет, что «в последнее время, передовики партии Павел Филип и Сергей Сырбу переняли риторику правых сил».

В качестве примеров он приводит тот факт, что «премьер-министр Павел Филип оказывается «чтит память тех, кто боролся за наш народ, и солидарен с тысячами наших соотечественников из диаспоры, которые с гордостью говорят на румынском языке, и воспитывают своих детей в духе национальных традиций», а депутат Сергей Сырбу «проявил себя как защитник семей тех, что погибли в боях на Днестре», требуя «от одного из одноклеточных представителей «патриотов Молдовы» извиниться за то, что в ходе дебатов тот выразил мнение, что российские войска должны остаться на территории РМ для защиты страны от «румынизации».

Тудор Кожокариу считает, что «до сговора Додона и Плахотнюка ДПМ не била себя кулаками в грудь за территориальную целостность страны, за наш язык, и жизни, отданные в войне на Днестре».

«К тому же, путь, который проложила себе ДПМ, предусматривает исчезновение бывших партнеров по проевропейской коалиции (ЛДПМ и ЛП) из списков предпочтений электората. Для этого понадобились клоны (ЕНПМ и НЛП), роль которых состоит в том, чтобы временно заткнуть «черные дыры» в симпатиях правого электората. Стоит понаблюдать, как впишутся тезисы правых партий в повестку дня ДПМ, и как будет разворачиваться пропаганда против ПДС и ППДП, которых они пытаются дискредитировать в глазах возмущенных граждан», — пишет он.

Кристина Пендя