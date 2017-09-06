За кружкой пива с Андреем Нэстасе

В продолжение серии публикаций о моих встречах с молдавскими политиками, сегодня я расскажу о моей беседе с председателем партии «Платформа Достоинство и Правда» Андреем Нэстасе, с которым я встретился… за кружкой пива. Вот мои выводы о нашей с политиком беседе.

Вывод первый. Андрей Нэстасе не боится провокаций, и, похоже, они ему даже нравятся. Иначе он не согласился бы выпить пива с журналистом в самом центре столицы. Кстати, у меня сложилось впечатление, что Андрей Нэстасе среди людей чувствует себя, как рыба в воде. Он шутил с официантом, доброжелательно отвечал тем, кто его узнал и приветствовал, и не скупился на улыбки.

Вывод второй. Став политическим лидером на волне масштабных протестов, Андрей Нэстасе и сейчас считает, что мирные массовые протесты являются лучшим и эффективнейшим инструментом в политической борьбе. Он возлагает большие надежды на протест, запланированный на 17 сентября, и считает неверным утверждение о том, что людям надоели протесты.

Вывод третий. Он «влюблен» в диаспору и считает, что ее участие во всех политических и избирательных процессах в стране, крайне важно. Кстати, он категорически не приемлет критику в адрес диаспоры. Ему не понравились мои некоторые высказывания на счет диаспоры, и он убежден, что о диаспоре следует говорить только в положительном ключе. Как минимум, такое мнение сложилось у меня.

Четвертый вывод. Он искренне верит в способность проевропейской оппозиции объединиться, и не скрывает, что в противном случае ее шансы прийти к власти – минимальны. Я высказал свой скепсис в связи с этим вопросом, но он тут же напомнил мне, как многие не верили в это и пред президентскими выборами 2016 года, но, тем не менее, проевропейская оппозиция выдвинула тогда своего единого кандидата.

Пятый вывод. Следующие парламентские выборы интересуют его только сквозь призму смены власти. Любой другой сценарий, в том числе тот, когда проевропейская оппозиция получила бы 49 мандатов из 101, его не интересуют. У меня создалось впечатление, что он даже готов уйти из политики, если на следующих парламентских выборах не произойдет смена власти. Но, быть может, мое впечатление ошибочно.

Вывод шестой. Он становится грустным, когда речь заходит о среднем классе. Он считает, что у нас в стране, к сожалению, он отсутствует, и это серьезное препятствие на пути развития Молдовы. Он постоянно повторяет, что одной из задач будущей власти должно стать создание условий для появления среднего класса в молдавском обществе.

Седьмой вывод. Андрея Нэстасе очень беспокоит положение молдавской интеллигенции. Он настоятельно спрашивает, что происходит с молдавской интеллигенцией? Он с ностальгией вспоминает о славных временах, когда молдавская интеллигенция сыграла решающую роль в истории страны. Также Андрей Нэстасе считает, что интеллигенция должна находиться в авангарде перемен, которые необходимы для развития государства Республика Молдова.

Вывод восьмой. Он приобрел иммунитет к нападкам в прессе. Кое-что его все еще задевает, но, в общем, он либо их игнорирует, либо смеется над ними. Андрей Нэстасе говорит, что они не вредят его имиджу, а напротив, помогают, потому что его сторонники «прекрасно понимают, что происходит».

Девятый вывод. За время своей политической деятельности он пережил несколько глубоких разочарований в связи с людьми, которые были с ним рядом, и о которых он говорит, что им не хватило сил, достоинства и упорства. Он утешает себя мыслью, что хорошо, что команда избавилась от них вовремя, потому что «позже было бы хуже». Также политик отрицает, что после этих событий он стал меньше доверять людям, хотя это видно и без его слов.

Вывод десятый. Он знает меру. После двух кружек Андрей Нэстасе сказал мне: «Хватит». Я мог бы выпить и третью кружку, но, похоже, Андрей Нэстасе не забыл о том, что перед ним журналист, и не стоит расслабляться. Или он думает, что политическому лидеру не к лицу пить больше двух кружек пива. Тем более что в этот день у него были еще дела. Кто знает…

Игорь Волницки