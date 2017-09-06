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На устах
Во что нам обходятся мигранты
06.09.2017

Думитру БАРБАЛАТ

На портале правительства выставлен проект плана интеграции иностранцев на 2017-2018 годы, подготовленный МВД. Примечательно, что 2017 год заканчивается скоро, а МВД только инициирует план на 2017-2018 годы.

В проекте плана 36 наименований мероприятий. И почти все эти мероприятия со сроком исполнения на 2018 год. Среди «значимых»:

- Разработка проекта закона о пересмотре законодательной базы об интеграции иностранцев. Срок исполнения - 4 квартал 2018 года. Сказать, что подобный закон - новшество в нашем законодательстве, будет совсем мало. Потому как не может существовать закон о пересмотре законодательства.

- Пересмотр ряда методологий, в том числе изучения иностранцами государственного языка. 

- Продолжать инструктаж с иностранцами по правам человека, по национальному законодательству и законодательству ЕСПЧ.

- Организовать проведение двух праздников – международного дня мигранта и международного дня беженца.

По всем 36 мероприятиям предусмотрено финансирование – в пределах, утвержденных (неизвестным) бюджетом.

По большому счету, этот проект без конкретизации стоимости внедрения не может быть утвержден. Так предусматривает законодательство.

Статистика на портале бюро миграции и убежища при МВД такова.

В составе бюро трудятся 197 человек. Многие - пенсионеры, бывшие сотрудники МВД. То есть бюро для них тоже место миграции.

Бюджетные расходы на содержание бюро - около 25 миллионов лей за год. За последние четыре года израсходованы 112 миллионов лей.

Выставлены отчеты о мигрантах только за 2010-2014 годы, они показывают, что в нашу страну за последние годы прибывали ежегодно около 2,5-3 тысячи мигрантов. Из них около 900 - на работу и около 1100 - в качестве иммигрантов. Иммигранты прибывали ежегодно из около 140 стран. Отчеты за 201-2016 годы не обнародованы.

Из прибывших иммигрантов ежегодно около 400 получали право на репатриацию.

По информации регистра населения ГП «Registru», по состоянию на 01.07.2017 года в Молдове проживало 22 043 иностранных гражданина из 209 стран. Больше всего граждан России – 7060, Украины – 5707, Румынии – 428, Турции – 311, Беларуси – 215, Израиля – 163, Сирии – 159, Азербайджана – 157, Казахстана – 148 и Армении – 141.

Справка. Международный день беженца провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 (Резолюция №55/76). Отмечается 20 июня. Как сказано в резолюции, решение принято по согласованию с Организацией Африканского единства(ОАЕ), так как ранее в этот день, начиная с 1969 года, отмечался как международный день африканских беженцев. Международный день мигранта отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES55/93) ежегодно, 18 декабря, начиная с 2000 года. В этот день в 1990 годуГенеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.


 
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