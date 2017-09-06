Валериу Мунтяну: Заигрывание ДПМ и ПСРМ привело к конституционным несправедливостям и осложнениям

Заигрывание ДПМ и ПСРМ в процессе принятия закона об изменении избирательной системы привело ко многим конституционным несправедливостям и осложнениям, считают представители Либеральной партии. Их оппоненты утверждают, что не было оснований для обращения в Конституционный суд по данному закону. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

Вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну отметил, что в процессе принятия закона, когда дебаты были очень горячими и были выдвинуты несколько требований со стороны различных социальных субъектов, ПСРМ и ДПМ пытались заигрывать, и раздали нескольким категориям всевозможные социальные исключения, которые в итоге привели к конгломерату конституционных несправедливостей и осложнений.

„Авторы проигнорировали определенные конституционные императивы при принятии этой смешанной системы, а аргументы, которые мы привели в Конституционном суде, были подходящими, потому что было нарушено несколько статей Конституции Республики Молдова”, - отметил вице-председатель ЛП.

Аналитик Роман Михэеш заявил, что почти все рекомендации Венецианской комиссии были приняты ко второму чтению закона. Он отметил, что ни один довод, выдвинутый ЛП в Конституционном суде, не может нарушить право голоса и право быть избранным, по крайней мере, с точки зрения рекомендаций Венецианской комиссии и Совета Европы. „Я был одним из тех, кто предложил введение квот для приднестровского региона, для молдавских граждан из-за рубежа, так как делается в Румынии, например”, - отметил Роман Михэеш.

В запросе, поданном в Конституционный суд, ЛП отмечает, что закон об изменении избирательной системы с пропорциональной на смешанную противоречит ряду статей Конституции, в частности ст. 38 о „Праве избирать и быть избранным” и ст. 61 о „Выборах парламента”.