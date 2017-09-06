Премьер-министр Павел Филип в диалоге с местными властями Гагаузии

Находящийся с рабочим визитом в Комрате, премьер-министр Павел Филип встретился с представителями Исполнительного комитета АТО Гагаузия, местных советов, деконцентрированных служб и с примарами региона. Он подчеркнул важность поддержания конструктивного диалога между центральными и местными органами власти в целях определения конкретных мер по разрешению проблем, с которыми сталкиваются жители Гагаузии, передает IPN со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

В ходе бесед Павел Филип подчеркнул, что основной целью правительственной программы является обеспечение роста качества жизни граждан, ссылаясь на реформы, проводимые правительством с этой целью. В частности, премьер говорил о реформе центрального публичного управления, начатой с процесса оптимизации количества министерств и государственных органов, после чего должна быть реализована реформа местного самоуправления и административно-территориального устройства.

„Цель, к которой мы стремимся, является укрепление государственных институтов, чтобы лучшие, наиболее профессиональные люди работали для государства. Эта реформа является той основой, на которой в дальнейшем должна быть построена и развита Республика Молдова”, - заявил премьер.

Говоря о сотрудничестве правительства с органами власти АТО Гагаузия, премьер-министр отметил динамичный диалог между сторонами, подчеркнув результаты, полученные при реализации намеченных целей в рамках специального заседания кабинета министров, прошедшего в Комрате 4 марта 2016.

Башкан Гагаузии Ирина Влах поблагодарила за поддержку, оказанную исполнительной властью в модернизации региона, добавив, что до настоящего времени было осуществлено около 60% из целей, включенных в План мероприятий по социально-экономическому развитию АТО на 2016-2019 годы.

Среди обсуждаемых вопросов было и экономическое развитие АТО Гагаузия, социальных услуг, а также привлечение инвестиций и продвижение инфраструктурных проектов.