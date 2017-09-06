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Правительство призвало армию не подчиняться верховному главнокомандующему
06.09.2017

Сегодня за заседании правительства принято решение о том, что молдавские военные будут участвовать в учениях на Украине. Таким образом, правительство вышло на следующий, высший уровень конфронтации, призвав армию не подчиняться президенту и верховному главнокомандующему.

Во вторник президент Игорь Додон запретил участие молдавских военнослужащих в многонациональных военных учениях НАТО «Rapid Trident», которые будут проходить 7-23 сентября на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав письмо и.о.министра обороны Георге Галбура с просьбой разрешить участие в учениях. Галбура сообщает, что министерство обороны намерено отправить 57 военнослужащих на полигон Яворив во Львовской области: «Учения имеют целью развитие взаимодействия, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа национальной армии на международной арене».

Также Галбура напомнил, что молдавские военнослужащие участвуют в этих учениях, вместе с другими членами «Партнерства во имя мира» с 1996 года: «Участие военнослужащих национальной армии в этих учениях будет способствовать подготовке военнослужащих к последующему участию в миротворческих операциях (миссия KFOR в Косово). Молдавские военнослужащие отправятся на учения сухопутным путем и будут использовать только личное снаряжение (без вооружения, боеприпасов и военной техники). Охрана военнослужащих и снаряжения будет обеспечена украинской стороной. Все расходы будут покрыты организаторами учений».

Додон опубликовал также ответ советника президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретаря Высшего совета безопасности Артура Гуменюка: «Согласно закону "О национальной обороне", для участия в таких учениях было необходимо разрешение верховного главнокомандующего. Следовательно, в силу полномочий президента, сообщаем, что президент Республики Молдова, не утвердил участие военнослужащих национальной армии в данных учениях. В связи с этим просим принять меры для отмены подготовительных мероприятий по отправке воинского контингента на учения и проинформировать организаторов о том, что Республика Молдова не будет участвовать в данных учениях».

«Не приемлем участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны», - прокомментировал Додон.

В начале этого года президент уже запрещал участие группы молдавских военнослужащих в военных учениях НАТО, которые проходили с 20 февраля по 1 марта в учебном центре Смырдан в Румынии. После этого посол США Джеймс Петтит и посол Румынии в Молдовы Даниел Ионицэ написали совместное письмо Игорю Додону, выразив сожаление и обвинив его в «недружественном поведении». Они предупредили, что из-за этого жеста «молдавская армия не сможет получить должную подготовку», так как «эта подготовка на 80 процентов основывается на участии в подобных учениях».

В ответном письме Додон потребовал от иностранных дипломатов не вмешиваться в деятельность президента и напомнил послам о том, что «Республика Молдова - независимое и суверенное государство», и что «аппарат президента не приемлет комментариев и нравоучений извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений».


 
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