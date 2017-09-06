Странные маневры вокруг переговоров Молдовы и Румынии о совместной борьбе с коррупцией

Думитру БАРБАЛАТ

Сегодня правительство приняло решение инициировать проведение переговоров по проекту соглашения о кооперации между правительством РМ и правительством Румынии в области предупреждения и противодействию коррупции. Инициатором проекта соглашения выступил национальный центр по борьбе с коррупцией РМ.

Решено, что переговоры будут вестись на румынском языке (так предписано в информационной ноте к проекту постановления правительства).

Все в строгом соответствии с предписаниями регламента о механизме заключения, реализации и прекращения международных договоров (постановление правительства (№ 442/2015), которым предусмотрено, что до составления текста договора орган, ответственный за заключение договора, должен установить: соответствует ли будущий договор интересам РМ; наличие явного намерения всех сторон заключить международный договор даже если документ, предложенный для заключения, не явится международным договором; вид договора (межгосударственный, межправительственный или межведомственный); язык, на котором будут вестись переговоры, и, возможно, также каким будет аутентичный язык или языки, на которых будет заключен договор.

Следует уточнить, что в сентябре 2016 года правительство уже принимало решение об инициировании переговоров по проекту такого же Соглашения между национальным центром по борьбе с коррупцией РМ и МВД Румынии. Предыдущее соглашение предлагается аннулировать и поднять переговоры на правительственный уровень.

Какие-то непонятные маневры происходят со сменой сторон проведения переговоров о подписании соглашения по борьбе с коррупцией. Сперва неудачный ход между нашим Антикоррупционным центром и МВД Румынии. Год прошел. Соглашение не подписано. Теперь переговоры будут вестись между правительствами обеих стран. В то время как вопросами борьбы с коррупцией в Румынии ведает управление (простое управление) по борьбе с коррупцией, но со статусом публичного министерства и прокуратуры, которое не подчиняется правительству Румынии, являясь самостоятельной и независимой структурой.