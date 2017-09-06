Синоптики: В ближайшие дни сохранится тёплая погода

Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность. В северных районах возможны дожди. Ветер западный слабый.

В Бричанах и Сороках 18 выше ноля, в Бельцах - на градус больше. В Оргееве плюс 20. В Кишинёве 21, В Тирасполе и Леове - 22. В Комрате и Кагуле 23 градуса.

В ближайшие дни сохранится тёплая погода. В столице днём ожидается до 28 градусов, ночью - плюс 16.

На морском побережье тепло. В Одессе 24 выше ноля. В Констанце и Барселоне - 25, в Варне на градус больше, в Будве 27 выше ноля.

В Анталье плюс 35, в Салониках - 27 градусов. В Ларнаке - 34. На египетских курортах воздух прогреется до 37 градусов.