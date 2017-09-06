В Молдове около двух тысяч пенсионеров получают пенсию досрочно

Около двух тысяч пенсионеров в Молдове получают досрочную пенсию по старости. Нововведение действует с начала этого года. Рассчитывать на неё могут мужчины, достигшие 60 лет, чей рабочий стаж составляет не менеее 33 с половиной лет. А также женщины, с рабочим стажем не менее 30 с лишним лет.

Досрочная пенсия выплачивается в полном объёме, как и обычная. При этом получатель может работать. Размер досрочной пенсии - 2300 леев.

"Ввели досрочную пенсию по старости после изучения опыта других государств. Кроме того, это дополнительные финансы", - cказала глава управления политик при Минтруда Нэлля Руссу.

Большинство получателей - мужчины. Причина проста, их пенсионный возраст выше.

"По закону, размер досрочной пенсии может быть установлен заранее, максимум за три года до стандартного возраста выхода на пенсию, то есть, начиная с 60-летнего возраста. Женщины смогут воспользоваться таким правом одновременно с увеличением этого возраста", - сообщила глава управления НКМС Светлана Векверт.

Жители столицы инициативу властей поддерживают.

"Да, я знаю об этом. Сам скоро сам выхожу на пенсию. Некоторые мои коллеги уже воспользовались этим правом и уже получают досрочную пенсию".

"Думаю, это хорошая идея. Естественно, что это своеобразная поддержка".

Одновременно с достижением пенсионного возраста получатели могут потребовать перерасчёта выплат. В Молдове проживают более 700 тысяч пенсионеров.