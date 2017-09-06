Банковская система будет находиться под присмотром правительства

Банки и небанковские финансовые компании, страховые компании и инвестиционные компании, входящие в состав финансовых конгломератов, будут находиться под дополнительным контролем, отмечает NOI.md.

Кабинет министров утвердил соответствующий законопроект. Документ предусматривает гармонизацию национального законодательства с законодательством ЕС, укрепление защиты прав вкладчиков, страховщиков и инвесторов. Проект был разработан в результате эволюции на международных рынках, что привело к появлению финансовых групп, предоставляющих услуги и продукты, связанные с различными финансовыми секторами, называемыми конгломератами.

В частности, в законопроекте изложены критерии определения финансового конгломерата и вопросы, которые должны быть решены на его уровне, такие как сумма капитала, концентрация рисков, внутригрупповые операции, системы внутреннего контроля и процедуры управления рисками, репутация и компетенция руководства финансовых групп.

Кроме того, предусмотрены условия для назначения органа, ответственного за осуществление дополнительного надзора (координатора), его полномочия, определены способы сотрудничества и обмена информацией между компетентными органами.