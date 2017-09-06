Дерзкие ограбления молдаван в Затоке заставили Киев принять меры

В Украине — во Львове, Киеве и Одессе — планируется создание туристической полиции, главной целью которой станет содействие росту привлекательности городов для туристов и увеличению инвестиций в туристическую отрасль страны, передают украинские СМИ.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, новое подразделение будет заниматься также и предотвращением случаев ограбления туристов.

"В последние годы к нам все чаще стали приезжать граждане Белоруссии, Молдовы и других стран. Именно эти туристы чаще других становились жертвами похищения автомобильных номеров, угона машин. Поэтому было принято решение о создании новой полиции, которая будет отвечать предотвращение таких случаев", — отметил Головин.

В период летних отпусков СМИ сообщали о минимум трех случаях ограбления и избиения граждан Молдовы, отдыхавших на курорте в украинской Затоке.