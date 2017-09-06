Спорт Сборная Молдовы уступила сборной Уэльса (Видео) Сборная Молдовы уступила сборной Уэльса (0:2) в состоявшемся сегодня матче отборочного цикла ЧМ-2018 Молдова - Уэльс 0:2

Голы: Робсон-Кану, 80 - 0:1, Рэмзи, 90+3 - 0:2. Молдова: И.Чебану, Граур (Амброс, 85), Посмак, А.Епуряну, Ионица (Бугаев, 84), Дедов, Гынсарь, Бордиян, Антон, А.Пащенко (А.Кожокарь, 70), Розгонюк. Уэльс: Хеннесси, Гантер, Б.Дэвис, Честер, Уильямс, Аллен, Кинг (Воукс, 67), Робсон-Кану (Эдвардс, 88), Рэмзи, Бэйл, Лоуренс (Вудберн, 60). Судья: Павел Ражковский (Польша). Кишинев, стадион Зимбру

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