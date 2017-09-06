6 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Сборная Молдовы уступила сборной Уэльса (Видео)
06.09.2017

Сборная Молдовы уступила сборной Уэльса (0:2) в состоявшемся сегодня матче отборочного цикла ЧМ-2018

Молдова - Уэльс 0:2
Голы: Робсон-Кану, 80 - 0:1, Рэмзи, 90+3 - 0:2.

Молдова: И.Чебану, Граур (Амброс, 85), Посмак, А.Епуряну, Ионица (Бугаев, 84), Дедов, Гынсарь, Бордиян, Антон, А.Пащенко (А.Кожокарь, 70), Розгонюк.

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Б.Дэвис, Честер, Уильямс, Аллен, Кинг (Воукс, 67), Робсон-Кану (Эдвардс, 88), Рэмзи, Бэйл, Лоуренс (Вудберн, 60).

Судья: Павел Ражковский (Польша). Кишинев, стадион Зимбру


 
Количество просмотров:
20
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.