Сборная Молдовы уступила сборной Уэльса (Видео)

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Спорт
Сборная Молдовы уступила сборной Уэльса (0:2) в состоявшемся сегодня матче отборочного цикла ЧМ-2018
Молдова - Уэльс 0:2
Молдова: И.Чебану, Граур (Амброс, 85), Посмак, А.Епуряну, Ионица (Бугаев, 84), Дедов, Гынсарь, Бордиян, Антон, А.Пащенко (А.Кожокарь, 70), Розгонюк.
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Б.Дэвис, Честер, Уильямс, Аллен, Кинг (Воукс, 67), Робсон-Кану (Эдвардс, 88), Рэмзи, Бэйл, Лоуренс (Вудберн, 60).
Судья: Павел Ражковский (Польша). Кишинев, стадион Зимбру
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