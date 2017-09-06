6 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Против Дорина Киртоакэ выдвинули новое обвинение
06.09.2017

 Временно отстраненного столичного градоначальника Дорина Киртоакэ сегодня вызвали в Антикоррупционную прокуратуру в связи с выдвижением обвинений по новому уголовному делу.

Согласно данным, предоставленным прокурором, который расследует дело, примар будет проходить в качестве подозреваемого по еще одному уголовному делу. Сегодня ему был передал файл дела, по которому ведется расследование, передает protv.md.

Киртоакэ обвиняется в превышении служебных полномочий.

Напомним, что примар подозревается в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о платных парковках.

Уголовное дело уже передано в суд, а первое заседание состоится в ближайшие дни. Дорина Киртоакэ задержали 25 мая офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией, затем он был отстранен от должности до решения суда. Суд сектора Буюкань 27 мая принял решение о его помещении под домашний арест.


 
Количество просмотров:
16
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.