Против Дорина Киртоакэ выдвинули новое обвинение

Временно отстраненного столичного градоначальника Дорина Киртоакэ сегодня вызвали в Антикоррупционную прокуратуру в связи с выдвижением обвинений по новому уголовному делу.

Согласно данным, предоставленным прокурором, который расследует дело, примар будет проходить в качестве подозреваемого по еще одному уголовному делу. Сегодня ему был передал файл дела, по которому ведется расследование, передает protv.md.

Киртоакэ обвиняется в превышении служебных полномочий.

Напомним, что примар подозревается в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о платных парковках.

Уголовное дело уже передано в суд, а первое заседание состоится в ближайшие дни. Дорина Киртоакэ задержали 25 мая офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией, затем он был отстранен от должности до решения суда. Суд сектора Буюкань 27 мая принял решение о его помещении под домашний арест.