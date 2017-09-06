Красносельский сравнил Приднестровье с Палестиной

Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский попросил Верховный совет региона поддержать предложение о направлении в ООН обращения с просьбой придать Приднестровью статус наблюдателя при организации.

Глава левобережья акцентировал внимание, что непризнанная республика существует уже более 27 лет и здесь проживает более 500 тысяч жителей разных национальностей, мнение которых не представлено на площадке Организации Объединённых Наций, сообщает novostipmr.com.

«Мы имеем на это полное право», — заявил Красносельский.

Он подчеркнул, что прецеденты придания особого статуса существуют, приведя в пример Палестину, признанную на данный момент многими государствами мира.

«Не считая первых лет существования республики, ситуация вокруг Приднестровья сегодня самая сложная с точки зрения внешних факторов — это полное отсутствие диалога в формате 5+2, неисполнение Молдовой ранее достигнутых договорённостей, нежелание Кишинёва идти навстречу и др.», — констатировал глава левобережья.

По мнению Красносельского, после принятия Конституционным судом РМ документа, приравнивающего российских миротворцев к оккупантам, Молдова перешла красную линию во взаимоотношениях как с непризнанной ПМР, так и с РФ.

Вадим Красносельский проинформировал, что российским коллегам были направлены предложения в ответ на обращение Молдовы в ООН с просьбой вывести российских миротворцев. По его словам, предложения будут касаться недопустимости односторонних ограничительных мер против левобережья, а также организации на площадке ООН переговорного процесса по Приднестровью.

«Но необходимо идти дальше. Несмотря на то, что старые формы себя не изжили, и мы будем их отстаивать, но нужно и искать новые. ООН — хорошая площадка для представления своих позиций», — заявил Красносельский, обосновывая предложения, направленные в так называемый Верховный Совет.