Участие военных РМ в учениях на Украине. Решение Додона не имеет юридической силы

Решение президента Игоря Додона приостановить решение правительства об участии молдавских военных в учениях Rapid Trident на Украине не вступит в силу до тех пор, пока в Конституционный суд (КС) не будет подано официальное обращение. Соответствующий документ, по словам советника президента по юридическим вопросам Максима Лебединского, уже разрабатывается.

Бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе сообщил Deschide.MD, что, согласно решению КС от 1996 года, президент Республики Молдова, приостанавливая решения правительства, которые, на его взгляд, противоречат законодательству, должен одновременно обратиться в КС — последний и выносит решения о том, насколько решение кабмина соответствует Конституции РМ.

«Конституция Республики Молдова предоставляет президенту право самостоятельно принимать решения относительно приостановления актов правительства, которые противоречат законодательству, однако установлены и условия, а также ограничения этих полномочий. В первую очередь, ограничено время приостановки решения — до тех пор, пока Конституционный суд не выскажется по нему. Во-вторых, было установлено, что президент РМ должен одновременно с приостановлением уведомить об этом Конституционный суд. По-другому невозможно», — отметил Тэнасе.

Александру Тэнасе отметил, что пока решение правительства не было оспорено в Конституционном суде, решение Додона не имеет юридической силы.

Советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский сообщил, что президентская команда работает над разработкой соответствующего обращения. По его словам, документ будет опубликован по завершению.

Президент Игорь Додон заявил сегодня, что приостановит решение правительства об участии молдавских военных в учениях Rapid Trident, которые пройдут на Украине. По словам главы государства, кабмин, утвердив это решение, нарушил Закон о национальной обороне. Его действия раскритиковали три бывших министра обороны.

Действия Додона стали ответом на утверждение правительством решения об участии молдавских военных в учениях Rapid Trident на Украине. Премьер-министр напомнил, что «правительство обязано законом обеспечить развитие возможностей Национальной армии». Он также попросил вице-министра обороны Георге Галбуру и министра юстиции Владимира Чеботаря найти решение, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с блокированием участия военных РМ в учениях.

Позднее пресс-секретарь правительства Стелла Нистор сообщила Deschide.MD, что молдавские военные примут участие в учениях на Украине вне зависимости от решения президента Игоря Додона.

Напомним, Игорь Додон неоднократно запрещал молдавским военнослужащим принимать участие в учениях, которые проходят за границей. Например, глава государства посчитал нецелесообразным участие молдавского контингента Нацармии, состоящего из 50 человек, в многонациональных учениях Platinum Eagle 17.2, которые проходили в Румынии с 24 апреля по 4 мая.

В конце апреля премьер-министр Павел Филип раскритиковал решение Додона. По словам главы правительства, оно не вписывается в логику Верховного главнокомандующего Вооруженных сил