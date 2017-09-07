Киртоакэ: Если возбуждать уголовное дело, то сначала нужно привлечь парламент и правительство - голосовали за популистский закон без финансового покрытия, давая надежду людям и блокируя местные власти

Ольга ЗЛАТАЯ

В среду в примэрию вновь нагрянули сотрудники НЦБК с обысками. В результате на 72 часа были задержаны два сотрудника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений и один предприниматель. По некоторым данным речь идет об и.о. главы одного из отделов управления Василии Унгуряну и главном специалисте Георгие Кафке. А бизнесменом оказался брат последнего. Всех троих подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое выражается в лишении муниципалитета земельных ресурсов мошенническим путем, на основе исполнительных листов, принадлежащих посредникам.

По данным уголовного дела, чиновники очень хорошо изучили базу данных земельных участков муниципия Кишинева. Они выявляли те столичные земли, которые были удобно расположены для заявителей и стоимость которых можно было увеличить за счет присоединения земель в непосредственной близости от участка или изменения статуса района. Они действовали в сговоре с экономическим агентом, который подозревается в соучастии и злоупотреблении служебным положением.

До сих пор были задержаны девять человек, подозреваемых в участии в этой схеме, которую отработали на десятках случаев. Прокуроры установили несколько таких, отчужденных этой группой лиц. Например, участок земли по бульвару Гр. Виеру, Штефана чел Маре, ул. Пушкина, ул. Хынчешть, Куза-Водэ и др. Месяц назад прокуроры арестовали часть банды: шесть человек, среди которых два сотрудника ГП «Cadastru», бизнесмен и бенефициар одного из участков. Два соучастника, судебный исполнитель и бармен, были освобождены под судебный контроль после того, как они признали свою вину.

Мошенничество с землей, видимо, у чиновников мэрии в крови. Временно отстраненный мэр столицы Дорин Киртоакэ фигурирует в еще одном уголовном деле. В ту же среду его вызвали в прокуратуру, чтобы предъявить обвинение по новому делу. Однако отстраненный градоначальник явился к прокурорам без адвоката. А обвиняют его в превышении служебных полномочий при выделении денег из муниципального бюджета.

По данным следствия, с 1998 по 2013 год судебные инстанции приняли более 380 решений, согласно которым МСК должен был выделить служебное жилье столичным семьям. Но стороны пришли к договоренности, согласно которой мэрия должна была выплатить получателям среднюю стоимость каждой квартиры. Так была заключена 81 сделка. Однако муниципальный совет обязали обеспечить служащих именно жилой площадью, а не деньгами. Поэтому прокуроры считают, что подписав постановление о выделении 67 миллионов лей из столичного бюджета на покрытие сделок, Дорин Киртоакэ нанес ущерб в особо крупном размере. Под следствием находятся и другие участники незаконной схемы.

Как всегда Киртоакэ прокомментировал новое дело в социальных сетях. По его мнению, то, что ему вменяют в вину, было единственным решением проблемы, которое удалось найти. «Меня обвиняют в том, что я неправильно выполнил ряд судебных решений, в соответствии с которыми некоторые категории государственных служащих - полицейские, прокуроры и судьи - должны были быть обеспечены жильем. Обязательство обеспечить их жильем было предусмотрено в законе, одобренном парламентом, но финансовых средств для этого выделено не было(...) Это популистский закон без финансового покрытия», - отметил он.

По его мнению, если возбуждать уголовное дело, то «сначала привлекать парламент и правительство, потому что они голосовали за популистский закон без финансового покрытия, давая надежду людям и блокируя местные власти».

В длинном послании (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1655374254496377&id=106244906075994) отстраненный глава города вновь говорит о том, что его дело сфабриковано, а адвокатов незаконно удаляют.

Напомним, что Киртоакэ находится под домашним арестом и подозревается в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния по делу о платных парковках в Кишиневе, по которому проходят многие чиновники столичной примэрии. В том числе и.о. мэра столицы Нистор Грозаву, который на время следствия остается на свободе, а также эс-глава управления транспорта Игорь Гамрецкий, осужденный уже по этому делу на два года тюремного заключения с отсрочкой.

Новое заседание суда по делу отстраненного примара состоится на следующей неделе, 11 сентября, в Кишиневском суде (сектор Буюканы).

Ольга ЗЛАТАЯВ среду в примэрию вновь нагрянули сотрудники НЦБК с обысками. В результате на 72 часа были задержаны два сотрудника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений и один предприниматель. По некоторым данным речь идет об и.о. главы одного из отделов управления Василии Унгуряну и главном специалисте Георгие Кафке. А бизнесменом оказался брат последнего. Всех троих подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое выражается в лишении муниципалитета земельных ресурсов мошенническим путем, на основе исполнительных листов, принадлежащих посредникам.

По данным уголовного дела, чиновники очень хорошо изучили базу данных земельных участков муниципия Кишинева. Они выявляли те столичные земли, которые были удобно расположены для заявителей и стоимость которых можно было увеличить за счет присоединения земель в непосредственной близости от участка или изменения статуса района. Они действовали в сговоре с экономическим агентом, который подозревается в соучастии и злоупотреблении служебным положением.

До сих пор были задержаны девять человек, подозреваемых в участии в этой схеме, которую отработали на десятках случаев. Прокуроры установили несколько таких, отчужденных этой группой лиц. Например, участок земли по бульвару Гр. Виеру, Штефана чел Маре, ул. Пушкина, ул. Хынчешть, Куза-Водэ и др. Месяц назад прокуроры арестовали часть банды: шесть человек, среди которых два сотрудника ГП «Cadastru», бизнесмен и бенефициар одного из участков. Два соучастника, судебный исполнитель и бармен, были освобождены под судебный контроль после того, как они признали свою вину.

Мошенничество с землей, видимо, у чиновников мэрии в крови. Временно отстраненный мэр столицы Дорин Киртоакэ фигурирует в еще одном уголовном деле. В ту же среду его вызвали в прокуратуру, чтобы предъявить обвинение по новому делу. Однако отстраненный градоначальник явился к прокурорам без адвоката. А обвиняют его в превышении служебных полномочий при выделении денег из муниципального бюджета.

По данным следствия, с 1998 по 2013 год судебные инстанции приняли более 380 решений, согласно которым МСК должен был выделить служебное жилье столичным семьям. Но стороны пришли к договоренности, согласно которой мэрия должна была выплатить получателям среднюю стоимость каждой квартиры. Так была заключена 81 сделка. Однако муниципальный совет обязали обеспечить служащих именно жилой площадью, а не деньгами. Поэтому прокуроры считают, что подписав постановление о выделении 67 миллионов лей из столичного бюджета на покрытие сделок, Дорин Киртоакэ нанес ущерб в особо крупном размере. Под следствием находятся и другие участники незаконной схемы.

Как всегда Киртоакэ прокомментировал новое дело в социальных сетях. По его мнению, то, что ему вменяют в вину, было единственным решением проблемы, которое удалось найти. «Меня обвиняют в том, что я неправильно выполнил ряд судебных решений, в соответствии с которыми некоторые категории государственных служащих - полицейские, прокуроры и судьи - должны были быть обеспечены жильем. Обязательство обеспечить их жильем было предусмотрено в законе, одобренном парламентом, но финансовых средств для этого выделено не было(...) Это популистский закон без финансового покрытия», - отметил он.

По его мнению, если возбуждать уголовное дело, то «сначала привлекать парламент и правительство, потому что они голосовали за популистский закон без финансового покрытия, давая надежду людям и блокируя местные власти».

В длинном послании (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1655374254496377&id=106244906075994) отстраненный глава города вновь говорит о том, что его дело сфабриковано, а адвокатов незаконно удаляют.

Напомним, что Киртоакэ находится под домашним арестом и подозревается в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния по делу о платных парковках в Кишиневе, по которому проходят многие чиновники столичной примэрии. В том числе и.о. мэра столицы Нистор Грозаву, который на время следствия остается на свободе, а также эс-глава управления транспорта Игорь Гамрецкий, осужденный уже по этому делу на два года тюремного заключения с отсрочкой.

Новое заседание суда по делу отстраненного примара состоится на следующей неделе, 11 сентября, в Кишиневском суде (сектор Буюканы).