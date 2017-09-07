Другой Ренато Усатый

Сегодня я продолжу серию публикаций о политиках Республики Молдова, в рамках которой пытаюсь выявить неизвестные широкой общественности качества наших политиков, которые я «выявил» во время бесед с ними. На этот раз я расскажу о своих впечатлениях о лидере партии «Наша Партия» (НП) Ренато Усатом. С ним у меня состоялся телефонный разговор, в ходе которого я рассказал о первой политической энциклопедии Республики Молдова, и о планах моей команды в связи с продолжением этой книги.

Вывод первый. Несмотря на то, что находится за пределами страны, Ренато Усатый в курсе реалий в Республике Молдова. Он прекрасно осведомлен о том, что происходит в Молдове, держит «в форме» свою команду, и продумывает все ее действия, чтобы правильно позиционироваться на молдавской политической арене.

Вывод второй. Ренато Усатый готов пойти до конца в политической борьбе, которую он ведет уже несколько лет, и уверен, что ему удастся достичь своих целей. Он по-прежнему убежден в том, что самым большим злом для Молдовы является нынешняя власть, и уверен, что ее можно устранить.

Вывод третий. Ренато Усатый сожалеет, что не все политические силы в Молдове понимают, насколько сложна ситуация в стране, и что некоторые их них еще пытаются вести какие-то игры с властью. Он уверен, что в конце концов, эти силы проиграют.

Вывод четвертый. Ренато Усатый готов ко всему, что может произойти в молдавской политике. Он дает понять, что его уже больше ничего не может застать врасплох, и что у него уже выработался иммунитет ко всем трюкам и политическим ходам.

Вывод пятый. Ренато Усатый уверен, что лучшим оружием в борьбе с властью является честность. Он убежден, что честные политики, которые говорят правду, неуязвимы. Соответственно, те, что прибегают ко лжи, не имеют политического будущего, потому что правда, рано или поздно выходит наружу, и оборачивается против лжецов.

Вывод шестой. Своеобразная лексика Ренато Усатого не «избирательная фишка», которая «нравится народу», и «привлекает внимание прессы». Он так общается в реальной жизни, и не намерен ничего менять в этом отношении. Он говорит, что с самого начала сказал тем, кто советовал ему поменять стиль общения, что этого делать не будет, и настаивать на этом бесполезно.

Вывод седьмой. Он искренне сожалеет о том, что происходит в молдавско-российских отношениях, и считает, что молдавские власти просто не отдают себе отчета о последствиях. Также он считает, что такая небольшая страна как Молдова, должна вести мудрую политику, в результате которой могла бы извлекать максимум пользы для себя, а не ссориться со всеми вокруг.

Вывод восьмой. Он не допускает мысли о том, что должен скрывать от прессы свою частную жизнь, так как поступает большинство политиков. На самые тонкие намеки на свой образ жизни, он четко отвечает: «Если вас это интересует, приходите в мой дом, и снимайте все, что у меня есть. Приходите, когда пожелаете».

Вывод девятый. «Республика Молдова занимает важное место в его планах на будущее. Если спросить его, почему он не бросает политику, и не живет так, как ему нравится, он отвечает: «Я знаю, что многие этого хотят, но не дождутся». Он воспринимает свою ссылку как временное явление, и уверен, что не только вернется в Молдову, но и сделает много хорошего для страны.

Вывод десятый. Деньги для него не смысл жизни, как у большинства политиков. Он даже в некоторой мере пренебрежительно отзывается о деньгах, хотя старается это скрыть. Он из тех людей, в карманах которых деньги не задерживаются – Ренато Усатый тратит их либо посредством своего фонда, либо на партию, на разнообразные проекты в Бельцах, и на другие цели. Такие как Ренато Усатый говорят: «Деньги существуют для того, чтобы их тратить».

Игорь Волницки