Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук бежал в Кишинёв к деньгам «Энергокапитала»?

Появилась версия, почему он не поехал куда угодно – в Россию, Америку, Мальту, Англию или ещё куда – а именно в столицу Молдовы

Как все помнят из СМИ, ночью 28 июня 2017 года бывший Президент ПМР Евгений Шевчук, убоявшись выступления на сессии Верховного Совета страны, где он должен был дать объяснения по инкриминируемым ему делам (лжесвидетельство, контрабанда, хищение в особо крупных размерах, незаконное изъятие у приднестровцев 30% пенсий и заработных плат и т.д.), бежал в Молдову.

Ещё тогда множество людей удивилось: почему он не поехал куда угодно – в Россию, Америку, Мальту, Англию или ещё куда – но только не в Кишинёв? Ведь это сразу превратило его в политического трупа для приднестровцев. Ситуация весьма пикантная: экс-президент ПМР, обладающий огромным набором сведений, в том числе, секретных, бежит в государство, с которым у Приднестровья после войны 1992 года не урегулирован конфликт; с которым сейчас наблюдается даже ухудшение отношений.

Как глупо он поступил, подумали даже некоторые из его сторонников. Но на самом деле в происшедшем просматривается своя логика. Логика денег.

Как не раз сообщалось опять-таки в СМИ, несколько лет назад под «крышей» высших руководителей обоих берегов Днестра (а ПМР тогда и возглавлял Шевчук) была создана фирма-посредник «Энергокапитал», которая наживалась на поставках электроэнергии с Молдавской ГРЭС (Днестровск, ПМР) в Молдову. Также сообщалось, что фирма была зарегистрирована в Приднестровье, но «навар» при этом перегонялся в Молдову и размещался НЕ В ПРИДНЕСТРОВСКИХ, А В МОЛДОВСКИХ БАНКАХ.

В открытых источниках даже мелькала предположительная цифра выведенных из ПМР денег – от 44 до 47 миллионов долларов США за 2015-2016 годы.

Версия: дав добро на такую схему, он, что нельзя исключать, лишился доступа к этим деньгам. А, значит, мог превратиться в заложника своих кишинёвских партнёров. И теперь ему вполне могут диктовать, что говорить, что «сливать» и что делать, обещая взамен выдавать «энергодоллары» небольшими порциями (чтобы держать его на крючке).

При таком предположении всё становится на свои места…

Андрей САФОНОВ