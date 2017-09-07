Авторынок Молдовы 2017: Есть ли свет в конце тоннеля?

На данный момент доля цивилизованного рынка новых автомобилей в Молдове составляет без малого 18% от всего объема импорта.

Вряд ли это можно назвать хорошим результатом, учитывая, сколько сил и инвестиций вкладывают в свое дело официальные автоимпортеры. С другой стороны, хорошо, что продажи через дилерскую сеть, несмотря ни на что, все же имеют место быть (за первые 7 месяцев 2017 г. продано 2775 новых авто)

Если посмотреть на то, каким образом наше правительство принимает решения, определяющие правила игры на молдавском авторынке, может показаться, что доля новых в 18% – не такой уж плохой результат.

Сначала наш авторынок постигла отмена ограничения на импорт легковых машин старше 7 лет. А затем была максимально облегчена жизнь тех, кто хочет ездить по молдавским дорогам на автомобилях с иностранными номерами: болгарскими, литовскими и иже с ними. Для таких машин три года назад, с августа 2014 года, было отменено ограничение в 180 дней на пребывание на территории РМ. Таким образом, к старым машинам, ввозимым и регистрируемым в Молдове, добавилось еще несколько десятков тысяч легковых авто, «подвешенных в воздухе», то есть которых как бы нет.

12 самых продаваемых марок в июле

Всего, как было сказано выше, за 7 месяцев текущего года было продано 2775 новых легковых машин. Из них непосредственно в июле было реализовано 473 единицы. Как ни странно, июль стал самым успешным месяцем в 2017 году с точки зрения цивилизованных продаж новых авто в РМ. Да, в этом году, объем продаж новых автомобилей почти каждый месяц превышает отметку 400 единиц. Но тот факт, что эта тенденция продолжается и летом, говорит о том, что спрос на новые машины по-прежнему высок, а предложение со стороны автодилеров как никогда актуально.

Одних только новых автомобилей под брендом Dacia с января по июль 2017 года в Молдове продано 477 экземпляров. Из них непосредственно в июле продано 85 автомобилей – больше чем любой другой бренд в этом году. От этого числа больше всего за июль было реализовано хэтчбеков Sandero – 46 единиц. Модель Dacia Sandero стала самым продаваемым новым автомобилем в июле 2017.

Лидер молдавского авторынка в июле – Dacia Sandero

Рейтинг продаж новых автомобилей в июле 2017 г.

№ Марка Июль 1 Dacia 85 2 Skoda 74 3 Hyundai 74 4 Toyota 42 5 KIA 27 6 Suzuki 25 7 Mercedes 19 8 Ford 14 9 Renault 11 10 Land Rover 11 11 Volvo 10 12 Mazda 10

На втором месте в июльском рейтинге продаж новых авто традиционно находится чешский бренд Skoda с результатом 74 автомобиля. Это также рекордный в этом году для Skoda результат. Для этого в июле было продан 31 автомобиль Skoda Octavia, 16 авто Skoda Rapid и 13 (!!!) полноразмерных кроссоверов Skoda Kodiaq. Напомним, что Kodiaq – это абсолютная новинка чешского бренда. И очень сильный аргумент Skoda в классе SUV.

Доля автомобилей разных возрастов в общем рейтинге продаж в 2017 г.

Данные за 7 месяцев 2017 г. предоставлены ГП «Registru»