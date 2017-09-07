«Убийственные» призывы пессимистичной Майи Санду шокировали Траяна Бэсеску

Экс-президента Румынии Траяна Бэсеску поразило пессимистичное видение будущего Молдовы бывшего кандидата в президенты Майи Санду.

Бэсеску считает, что Молдова добилась больших успехов в развитии экономики и евроинтеграции, а высказывания «слабой духом» Санду играют на руку сторонникам развития связей с Россией.

Политики из Восточной Европе собрались на конференции в столице Литвы, где Санду и поделилась своими опасениями насчет будущности Молдовы. В ходе пресс-конференции, которая состоялась в университете в Вильнюсе, Бэсеску обратил внимание Санду на те успехи, которых, по его мнению, которых добилась Молдова за последние годы.

- Честно говоря, я никогда не слышал такой речи со стороны лидера о его стране, как ту, что произнесла здесь Майя Санду. Как политик, который хорошо знает Молдову, она должна заметить много хороших вещей и прогресса в развитии, которых удалось достичь в последние годы, - удивился пессимизму молдавского политика Бэсеску.

Он отметил, что Европа должна поддерживать даже «несовершенных» политиков, если они стоят на страже интересов Евросоюза. Экс-президент Румынии, по всей видимости, имел в виду руководителей прозападных партий в парламенте Молдовы, погрязших в ряде крупных коррупционных скандалов.

- Мы должны продолжать поддерживать сторонников Европы. Даже если они не идеальные политики. С такими теориями, как «давайте убивать коррумпированных людей», Молдова попадет в руки Москвы, - заявил Бэсеску.

Ранее Майю Санду обвинили в высокомерности и коррумпированности: "упавший с потолка рейтинг исчезнет". Политику посоветовали быть ближе к народу.