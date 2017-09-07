Молдавские военные отправились на учения Rapid Trident в Украине

Контингент Национальной армии, в составе 57 военных, принимает участие в учениях Rapid Trident 2017, проводимых в международном миротворческом центре Яворив в Украине. Маневры продлятся с 7 по 23 сентября, сообщают в министерстве обороны.

По словам командира молдавского контингента, подполковника Александру Маркуца, цель учений - это развитие уровня взаимодействия, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа Национальной армии Молдовы на международной арене.

В рамках подготовки, военные из 14 стран проверят взаимодействие в командных пунктах, конвоировании, постановке кордонов, патрулировании, нейтрализации взрывных устройств и процедурах эвакуации раненых.

Молдавское подразделение сформировано из бойцов 22-го миротворческого батальона и Бригады №1 "Молдова".

В учениях принимают участие около 1 800 военных из 14 стран: Болгария, Канада, Эстония, Италия, Грузия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Украина, Великобритания и США.