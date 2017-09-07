Как долго в Молдове можно не платить за коммунальные услуги

Даже у самых добросовестных потребителей случалось, что они не платили вовремя за коммунальные услуги – уезжали, не было денег или просто не знали/забыли, когда крайний срок оплаты. «Комсомолка» решила выяснить, до какого числа нужно платить за «коммуналку», чем грозит несвоевременная оплата и что делать тем, кому нужна отсрочка платежа.

За воду успейте заплатить до конца месяца!

Как сообщил «КП» столичный поставщик воды, предприятие Apа-Canal Chisinau, потребителям - физическим лицам - нужно оплатить фактуру за воду до последнего дня месяца, что и указано в самой фактуре.

Если у вас возникли какие-то непредвиденные обстоятельства и вы не смогли оплатить фактуру вовремя, за воду можно заплатить в кассе S.A. Apa-Canal Chisinau – офис 101, ул. Албишоара, 38. В худшем случае можно подождать следующей фактуры, но в ней уже будет долг со штрафом. В связи с этим поставщик воды все-таки призывает потребителей оплачивать фактуру в предусмотренные сроки.

Неуплата услуг приведет к начислению пени. Однако, если и дальше платежи не будут осуществляться, может дойти и до отключения поставки воды. Согласно статье 27 Закона 303, если потребитель не оплачивает услуги в сроки, указанные в фактуре, ему начислят пеню за каждый просроченный день.

Рискуете остаться без света

Сроки оплаты за потребленную электроэнергию другие. Как рассказал «КП» руководитель пресс-службы поставщика Gas Natural Fenosa

Василий Гребинча, они не привязаны к календарному концу месяца, а являются индивидуальными для каждого потребителя.

- Это связано с организацией работы по чтению счетчиков. У предприятия 854 тысячи потребителей, поэтому снимать показания у всех в одну и ту же дату невозможно, - пояснил Василий Гребинча.

По его словам, потребитель обязательно должен изучить фактуру.

- Если бы потребители внимательно изучали свои фактуры, можно было бы избежать многих неприятностей. В фактуре указаны период снятия показаний счетчика и крайний срок оплаты. В тексте, напечатанном на фактуре, говорится, что потребитель имеет в распоряжении еще 10 дней от крайнего срока для оплаты фактуры. Только после этого поставщик может отключить потребителя за неоплаченную фактуру. Как повод для отключения может послужить первая не оплаченная в срок фактура, - сказал представитель поставщика электроэнергии.

В то же время Василий Гребинча подчеркнул, что предприятие изучает, как на практике потребитель оплачивает потребленную электроэнергию за последние 6 месяцев.

- В случае, если он забыл, был в отъезде и т.д., предприятие попытается напомнить добросовестному клиенту о том, что он не оплатил фактуру, и предложит согласовать с ним резонный срок оплаты, - объяснил руководитель пресс-службы предприятия.

Что касается сформировавшейся задолженности, в следующей фактуре она будет указана внизу.

- Напротив этой суммы есть порядковый номер фактуры. Важно, чтобы при оплате этой задолженности на почте или в банке оператор и сам потребитель были внимательными, чтобы оплачиваемая сумма была отведена именно этому порядковому номеру фактуры, - объяснил Василий Гребинча.

Регламент не предусматривает штрафа за неуплату фактуры, однако есть такса за подключение, если вас отключили от электроэнергии. При отключении издается приказ, к вам приходит работник, срывает пломбы, отключает счетчик и ставит другие пломбы. Когда потребитель оплачивает таксу за подключение, в течение не более чем двух рабочих дней поставщик должен подключить потребителя к поставкам электроэнергии. Снова приходит работник предприятия, срывает пломбы, включает счетчик и ставит другие пломбы.

Что касается размера таксы, они разные, в зависимости от вида подключения и мощности установки, к которой подключен потребитель. В многоэтажных домах это 141 лей.

С газом шутить нельзя!

Крайний срок оплаты потребленного природного газа указан в счет-фактуре, выставленной потребителю. Как сообщает «Молдовагаз», оплата производится во всех почтовых отделениях и филиалах коммерческих банков, перечисленных в счетах-фактурах. Если потребитель не успел произвести оплату за потребленный природный газ в сроки, указанные в счет-фактуре, с целью предотвращения отключения от подачи природного газа необходимо обратиться в структурные подразделения газораспределительного предприятия или в головной офис, имея при себе просроченную счет-фактуру, на которой будет проставлена специальная печать (штамп), позволяющая(ий) произвести оплату счет-фактуры в любом почтовом отделении связи.

В соответствии с действующим Положением о поставке и использовании природного газа, поставщик вправе отключить от газовой сети газоиспользующую установку бытового потребителя в случае неуплаты за потребленный газ на месте потребления в течение 10 календарных дней от даты истечения срока оплаты счета-фактуры, представленной потребителю не менее чем за 10 дней до истечения предельного срока оплаты счета-фактуры, указанного в ней.

Не заплатите за тепло – не уедете из страны

Срок оплаты за потреб-ленную тепловую энергию указывается на каждой квитанции, как правило, это последний день месяца. Как сообщили «КП» на предприятии АО «ТЭЦ-2», если по каким-либо причинам сроки, указанные в квитанции, не были соблюдены, то оплата может быть произведена и после истечения срока.

- В зависимости от того, когда будет произведена оплата, она может быть не отражена в следующей квитанции, так как оплата может быть произведена после печати квитанции. Но нет повода для волнения, так как в следующей квитанции будут учтены все предыдущие оплаты, - заверили на предприятии.

Но ждать вечно предприятие не намерено. Неоплата поставленного тепла собственниками квартир и частных жилых домов грозит следующим:

- принудительное взыскание долга через судебную инстанцию;

- наложение ареста судебным исполнителем на имущество дебитора как мера, предписанная исполнительным листом;

- расчёт начислений за просрочку (прямой

- контракт, горизонтальная система);

- ограничение или приостановление подачи тепловой энергии;

- повторное подключение после оплаты взноса за подключение.

Таким образом, АО «ТЭЦ-2» настоятельно рекомендует оплачивать полностью и в срок счета во избежание принудительного взыскания задолженностей.