Додон отказался промульгировать законы, касающиеся полномочий гагаузских властей

Президент Игорь Додон отказался промульгировать законы, касающиеся полномочий органов власти Гагаузии, и вернул их на доработку в парламент.

Как сообщает "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, мотивировав тем, что они "не соответствуют предложениям, выработанным совместной рабочей группой парламента, НСГ и представителей гражданского общества".

"Мы должны хранить мир и единство нашего общества, - пишет глава государства. - Закон об особом правовом статусе Гагаузии от 23 декабря 1994 года представлял собой компромисс, необходимый для предотвращения эскалации существовавшего на тот момент конфликта. Нужно сделать всё, чтобы закон 1994 года работал в полной мере и все изменения или дополнения были в духе этого закона". Додон подчеркнул, что будет настаивать, чтобы законы по Гагаузии были приняты в редакции, разработанной совместной рабочей группой. Он сообщил, что решение принято после обсуждения с башканом Гагаузии Ириной Влах и другими представителями руководства автономии на основе выводов расширенной встречи с представителями НСГ от 25 июля 2017 года.

Под занавес весенне-летней сиссии парламент в двух чтениях принял два законопроекта, касающихся полномочий Гагаузии. Но на заседании в них были внесены изменения, вызвавшие критику в Комрате. В частности, парламент отказал Гагаузии в получении отдельного уровня государственной власти, заменив его на "особый статус", что и так прописано в законе 1994 года. В итоге руководство Гагаузии и ряд общественных деятелей потребовали от парламента принять пакет "гагаузских законопроектов" в том виде, в каком они были представлены на рассмотрение законодательного органа совместной рабочей группой.