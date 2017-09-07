Операторы требуют до 10 леев за поездку в микроавтобусе в черте Кишинева

Администраторы маршрутов требуют повышения тарифа на проезд в пределах муниципия Кишинев до 5 - 10 леев, по сравнению с 3 леями, как стоит поездка в настоящее время. Управление электротранспорта требует повышения тарифа на проезд в троллейбусе с 2-х до 3 лей, а Городской автобусный парк предлагает тариф в 4 лея. Проект решения по этому вопросу должен быть вынесен на публичное обсуждение, а затем будет представлен на утверждение Кишиневскому муниципальному совету.

Начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Лилиан Копач сказал для IPN, что предлагается и повышение тарифа на некоторые категории проездных, в том числе для студентов. В то же время сохраняются льготы, установленные для некоторых категорий пассажиров.

Муниципальный советник-социалист Ион Чебан отметил, что фракция, которую он представляет, будет требовать аудита Управления электротранспорта и Городского автобусного парка. „Только после аудита мы можем обсуждать вопрос о тарифах. Мы знаем, что управление деньгами осуществляется очень плохо. Мы считаем, что есть очень много вариантов, чтобы оптимизировать расходы”, - заявил Ион Чебан.

Советник-либерал Ион Чебану заявил, что фракция ЛП очень внимательно рассмотрит запросы частных перевозчиков, которые должны улучшить условия деятельности. „Такое требование выдвигала примэрия неоднократно, но оно не было соблюдено. И мы не спешим с увеличением тарифов. Нужно обсудить тщательно данный вопрос”, - заявил Ион Чебану.

Советник Избирательного блока „ Европейская народная партия Молдовы – Юрие Лянкэ” Руслан Кодряну сказал, что вместе с коллегами будет настаивать на широких дебатах. По данным местного советника, муниципальные предприятия в данной области являются неэффективными, а власти должны улучшить управление ими. „Повышение тарифов должно быть последним шагом. Сначала нужен аудит муниципальных предприятий. Сегодня, когда десятки тысяч леев уходят не в бюджет Электротранспорта или Городского автопарка, а в чужие карманы, повысив тарифы, мы унизим население”, - отметил Руслан Кодряну.

Советник фракции Политической партии „Наша партия” Илиан Кашу считает, что доводы перевозчиков необоснованные. „Мы обязаны рассматривать этот вопрос с точки зрения низких доходов населения. В ближайшее время мы представим материалы, которые показывают, как Георге Моргоч (глава Управления электротранспорта, пр. ред.) растрачивает муниципальные деньги. Мы просили аудиторские отчеты, чтобы увидеть, как управление управляет деньгами, но так и не получили их. Только тогда, когда будет четкая картина, когда будет прозрачный и открытый процесс, только тогда мы смогли бы говорить о намерении повышения тарифов”, - сказал Илиан Кашу.

Независимый муниципальный советник Ион Штефэницэ отметил, что необходимо, чтобы руководители этих учреждений представили план действий, как они будут управлять делами, чтобы не нести потери, а получать прибыль. По мнению местного выборного лица, до увеличения тарифов необходимо повысить удобство пассажиров. „Я поддерживаю повышение, но при условии, что будет сделана реформа этих предприятий”, - заявил Ион Штефэницэ.

24 августа Главное управление общественного транспорта и путей сообщения объявило о том, что был подготовлен проект решения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте в черте муниципия Кишинев. В течение сентября должны быть проведены общественные обсуждения, после чего проект будет предложен для голосования в КМС.