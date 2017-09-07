Правительство 26 лет имеет торговую базу в Маркулештах

Олег Волков

Противостояние президента и правительства, за которым стоят Демпартия и ее лидер Влад Плахотнюк, закончилось тем, что 7 сентября молдавский контингент, вопреки вето верховного главнокомандующего Игоря Додона, отправился на учения НАТО «Rapid Trident 2017» на военный полигон Яворов в Львовской области Украины. Он будет там находиться до 23 сентября. Как сообщило минобороны, в учениях приняли участие 1 800 военнослужащих из 14 стран, а молдавский отряд из 57 человек сформировали из состава 22-го миротворческого батальона «Молдова-1».

5 сентября президент потребовал, чтобы минбороны отменило участие в учениях, так как Молдова является нейтральным государством. Но уже 6 сентября премьер-министр Павел Филип взял на себя смелость утвердить отправку военнослужащих на Украину. После этого президент приостановил решение Филипа, а в социальной сети написал, что впервые в качестве главы государства воспользовался своим конституционным правом на приостановку действия актов правительства. По словам Додона, правительство нарушило закон о национальной обороне, по которому участие в совместных военных учениях с воинскими частями других государств утверждается главнокомандующим.

Что за всем этим стоит?

На заседании высшего совета безопасности 29 августа, на которое не явились спикер Андриан Канду и ряд других членов, должен был обсуждаться вопрос о нарушениях, совершенных при продаже имущества национальной армии в 2013-2017 годах. Речь шла о продаже трех противовоздушных ракетных комплексов через международный аэропорт Маркулешты в феврале 2016 года, о деятельности иностранных спецслужб на территории Республики Молдова, о том, что именно НАТО и ЕС диктуют, кого впускать в страну, а кого нет.

Вот уже 26 лет правительство грабит армию, пополняя список потерь минобороны. В то же время исполнительная власть то и дело плачется, жалуясь, что на армию денег нет и что ее профессионализм армии реально отрабатывать только на международных учениях. Но почему нет других возможностей? Потому что все украли.

«Еще в 1993 году по настоянию премьера Андрея Сангели у минобороны отобрали войсковые полигоны в Бульбоаке, Флорештах, Кагуле, и сейчас армии негде отрабатывать практические навыки, - рассказал в своих мемуарах бывший министр обороны Ион Косташ. - Мирча Снегур, будучи верховным главнокомандующим, защищал интересы аграрного лобби, в итоге земли бывшего военного совхоза «Гвардейский» перешли к местным влиятельным аграриям, а во Флорештском районе, где Снегур долго работал, военные полигоны передали колхозам «Алексеевский» (281 гектар), «Штефан Водэ» (208 гектаров), «Патрия» (311 гектаров), «Флакэра» (50 гектаров), примэрии Флорешт (266 гектаров). Хорошо нажились представители аграрного лобби, зато площадь военных полигонов сократилась до минимума, отобрали у армии и подсобные хозяйства».

При министре Павле Крянгэ, президенте Мирче Снегуре, спикере Петре Лучинском и премьере Андрее Сангели минобороны продало в 1994 году Южному Йемену самолеты МИГ-29 и вертолеты МИ-8 по принципам «серого рынка вооружений» Восточной Европы. Положили себе в карман несколько миллионов долларов, а самолеты попали в руки коммунистических лидеров Южного Йемена, воевавших с Северным Йеменом, пишет Косташ. Генерал Крянгэ обменял ядерную составляющую ракет оперативно-тактического назначения «Точка У» на 32 «КАМАЗа», а 126 машин минобороны и бывшего ДОСААФ продал председателям агрохозяйств по две-три тысячи лей за единицу при стоимости 30-50 тысяч лей. Продажа 21 истребителя МИГ-29 и примерно 500 ракет класса «воздух-воздух» позже стала темой международного скандала, который тлел несколько лет. Продажу объясняли плохим техническим состоянием, но в 1997 году, как свидетельствует генерал Косташ, журнал «Aviation Week and Space Technology» сообщал, что купленные у Молдовы МиГ-29 поступят на вооружение эскадрильи ВВС США «Красные орлы», летчики которой будут отрабатывать тактику действий против авиации условного противника в учениях «Red Flag» и «Green Flag». Бездарно, по дешевке, продали тяжелую гаубичную артиллерию крупного калибра.

«Власти 26 лет видели в Маркулештах торговую базу, объект наживы, да и сегодня это авиабаза используется правителями в тех же целях», - констатирует бывший министр обороны. И это так. В 2016 году Молдова продала за бесценок три зенитно-ракетных комплекса С-125 «Нева M1» системы ПВО скандально известному украинскому торговцу оружием также через Маркулештский международный аэропорт. Покупатель – оффшорная компания, которую возглавлял человек, обвиненный в Киеве в махинациях с поставками вооружения в Южный Судан. Продавец - министр обороны Анатол Шалару. В аукционе 16 февраля участвовала одна-единственная компания «S-Profit LTD», заплатившая 660 тысяч долларов. Молдавский ресурс Омега сообщал, что основатель этой компании - Ян Тейлор, чьи фирмы имеют непосредственное отношение к фирмам, принадлежащим Владу Плахотнюку и телеканалу PublikaTV. Именно эту сделку собирался обсудить Додон на заседании ВСБ. Именно этого ему, по всей видимости, не могут простить.

Противостояние президента, парламента и премьера началось в день инаугурации 23 декабря 2016 года, когда вступили в силу поправки, ограничивающие полномочия главы государства в области безопасности, принятые за неделю до того. Президент лишился права утверждать состав ВСБ, его полномочия и программу деятельности. Службу госохраны подчинили правительству, которое теперь само решает, кого и как охранять. Для участия молдавских военнослужащих в международных военных операциях за рубежом не требуется согласия президента, как это было раньше. Кроме того, 27 июля КС отменил назначенный президентом референдум о порядке возврата украденного миллиарда евро, потом было объявление Дмитрия Рогозина персоной нон грата, обращение к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российского воинского контингента из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи этой организации...

А между тем президент избран всенародным голосованием. И это означает, что плюнули в лицо не только ему, но и всем тем, кто за него голосовал.