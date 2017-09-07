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Общество
Большая арена цирка станет театральной сценой для детей
07.09.2017

Большая арена Кишиневского цирка примет 10 сентября, начиная с 14.00 часов, музыкальный спектакль, поставленный по комедии Вильяма Шекспира ,,Сон в летнюю ночь”, и представленный ,,Детским театром”.  Часть суммы, полученной от продажи билетов, будет выделена для ремонта здания, передает IPN.

40 детей-актеров в возрасте от 5 до 16 лет будут петь, танцевать и исполнять акробатические номера. Звуковая часть будет исполнена вживую персонажами спектакля в сопровождении детского оркестра. Во время спектакля большая цирковая арена будет освещена световым шоу.

Солист группы ,,Гындул Мыцей” Нику Цэрнэ сказал на пресс-конференции, что эта акция будет проходить в рамках социальной инициативы #LumineazăCircul, начатой ​​весной группой ,,Гындул Мыцей”. Участие детей в таких мероприятиях является новинкой и, таким образом, „мы пытаемся заразить людей культурой”.

Государственный секретарь Министерства образования, культуры и науки Андрей Кистол сказал, что идея, начатая весной, и обеспечивающая ее непрерывность в рамках проекта, ориентированного на детский театр, заслуживает дальнейшей поддержки. ,,Надеюсь, что в один прекрасный день  мы сможем поговорить о более масштабном проекте, направленном на развитие молдавского театра”, сказал Андрей Кистол.

,,Дети станут теми, кто создадут атмосферу драматического спектакля. Это сон в летнюю  ночь, это мечта ребенка, мечтающего прийти в то место, где происходят чудеса”, сказал один из основателей ,,Детского театра” Александру Дикусар.

Билеты на спектакль уже  продаются, в том числе онлайн, и стоят 50 леев.


 
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