Сотрудники одной из фирм получали миллионные зарплаты на офшорные счета

Владелец местной компании, специализирующейся на продажах, был задержан НЦБК и прокурорами антикоррупции по подозрению в отмывании денег.

Как сообщает пресс-служба НЦБК, предприниматель обвиняется в организации двойной бухгалтерии и выплате сотрудникам заработной платы "в конвертах". Неучтенные деньги были получены из офшорной зоны от компании-нерезидента, бенефициаром которой является задержанный.

По данным материалов дела, нанимая на работу новых сотрудников, директор компании обещал им зарплату в размере сотен и даже тысяч евро. В реальности, они получали официально по 2 000 леев, из которых выплачивались налоги, а остальные деньги перечислялись на карточки, счета которых находились в Латвии.

В течение года 180 молдаван получили, помимо официальной заработной платы, более 4 000 000 евро. По информации, полученной от латвийских властей, эти деньги поступали от фирмы, зарегистрированной в офшоре.

По данному делу было проведено 12 обысков, как в офисах 3 молдавских компаний, так и на дому у лиц, проходящих по этому делу. У владельца трех фирм изъяли около 150 000 евро, происхождение которых пока не ясно.

Мужчина был задержан на 72 часа. Он подозревается в отмывании денег.