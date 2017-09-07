Главред «АиФ» в Молдавии встретился с президентом страны Додоном

История имела продолжение по возвращении в Москву: после выхода новости об инциденте во многих СМИ президент страны Игорь Додон потребовал от спецслужб объяснить их решение.

Главный редактор издания «Аргументы и факты» Игорь Черняк, которого на минувшей неделе не пустили в Кишинев, встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном в его резиденции.

Черняк рассказал о подробностях «молдавской эпопеи», когда он не был допущен в столицу Молдавии.

«На прошлой неделе меня не пустили в Кишинёв. Когда паспортный контроль был пройден, подошел сотрудник молдавской Службы безопасности, попросил паспорт, куда-то с ним сходил, а вернувшись, сообщил, что во въезде мне отказано на том основании, что я журналист. Со мной в аналогичной ситуации оказались два российских бизнесмена, которых вообще завернули без объяснения причин.

Паспорта отобрали, пояснив, что мы получим их в самолете. Дело было в 23.00, все кишиневские чиновники, способные повлиять на ситуацию, уже спали. Делать было нечего, как раз уходил самолёт на Москву и мы решили возвращаться на нем, тем более, обратные билеты, правда, на другое число, у нас были, перерегистрировать - не проблема», - рассказал он.

Встреча главреда АиФ Игоря Черняка и президента Молдавии Игоря Додона

По его словам, дальше молдавские спецслужбы «решили поиздеваться» и не пропустили россиян на тот рейс, сказав, что обратные билеты не действительны и что придется купить новые на рейс в 7 утра.

«8 часов ночью в пустом аэропорту - то ещё удовольствие. При этом в бизнес-зал нас тоже не пустили на основании того, что у нас нет билетов. В общем, мягко говоря, проявили максимум недружелюбия. Такой прием выглядел довольно странно - с учетом того, что АиФ сегодня выходит не только в США, Европе и Австралии, но даже на Украине и в Румынии, которая выступает для молдаван в роли "старшего брата". Да и в самой Молдавии тираж АиФ - один из крупнейших в стране, никаких нареканий властей на газету никогда не было. В общем, улетали в недоумении», - поделился главред издания.

Однако история имела продолжение по возвращении в Москву: после выхода новости об инциденте во многих СМИ президент страны Игорь Додон потребовал от спецслужб объяснить их решение.

«Вскоре в редакцию «АиФ» пришло приглашение главному редактору посетить Молдавию и встретиться с президентом. Пришлось лететь снова. На этот раз встречали у трапа. Интересная деталь: на паспортном контроле в вип-зале находился тот же офицер, который нас завернул три дня назад. На этот раз он услужливо улыбался, хотя извинений с его стороны так и не последовало. (Спецслужбы в Молдавии подчиняются не президенту, а правительству, настроенному резко антироссийски, потому за свое усердие он, возможно, еще и благодарность получит)», - продолжает Черняк.

Встреча главреда АиФ Игоря Черняка и президента Молдавии Игоря Додона

Отель, где остановился главный редактор «АиФ», по его словам, был забит футбольными болельщиками после матча Молдавия — Уэльс. Когда Черняк с представителями президента сели в ресторане обсудить программу на завтрашний день, за соседним столиком обосновался мужчина неприметной внешности и стал сосредоточенно играть во что-то на телефоне – «Ну негде ему было больше поиграть в 12 ночи». Сам Кишинев, по рассказам местных журналистов, сегодня кишит сотрудниками спецслужб разных стран: американских, румынских, украинских. «Своей деятельности они особо не скрывают. Но мы прилетели с чистыми помыслами», - комментирует главред.

«Ну а утром было интервью с президентом Додоном в его на удивление скромной резиденции, (оно выйдет в ближайшем номере АиФ), потом встречи с маленьким, но очень дружным коллективом «АиФ» в Молдове, с местными журналистами. Успели заскочить ещё и в знаменитые криковские подвалы, что в 10 км от Кишинева. Обратная дорога в Москву прошла без эксцессов», - подытожил Игорь Черняк.

Напомним, Черняк прибыл с частным визитом в Кишинев 31 августа. Молдавские пограничники изъяли у него паспорт и объявили, что отказывают во въезде в страну из-за того, что он журналист. Позднее в погранслужбе заявили, что отказ связан с тем, что въезжающие лица «не выполнили условия для разрешения пересечения государственной границы, не указав цель визита».