Визит в резиденцию Илана Шора

В продолжение моих визитов, которые я наношу молдавским политикам, презентуя им первую политическую энциклопедию страны, и делясь с ними своими планами на продолжение книги, я оказался в гостях у лидера партии «Шор» Илана Шора. Следуя установленной традиции, в этой статье я поделюсь с Вами своими выводами об этом политике.

Вывод первый. Илан Шор показался мне очень энергичным. Кстати, это был первый раз, когда я видел его «вживую», потому что до этого Илана Шора я видел только по телевизору. Разница между «живым» и «телевизионным» Иланом Шором огромна, и именно его энергичность ее подчеркивает, потому что по ТВ ее не увидеть.

Вывод второй. Он не делит электорат на «правый», «левый», «центристский» и пр. Говорит, что в Оргееве он на деле убедился, что электорат не делится на категории, и его следует рассматривать именно как единое целое, а делят его на категории только политики.

Вывод третий. Он считает, что лучший способ заниматься политикой, это делом доказывать, что можешь что-то сделать. Он дал мне понять, что является человеком дела, а не слова.

Вывод четвертый. Он считает, что некоторые приемы из бизнеса можно использовать и в политике. Особенно, в том, что касается эффективной организации труда ради получения хороших результатов.

Вывод пятый. Он амбициозен. Говорит, что если берется за что-то, то обязательно хочет добиться лучших результатов. Илан Шор дал мне понять, что этот принцип действителен и для его политической деятельности.

Вывод шестой. Он умеет слушать другие мнения. Он задал мне некоторые вопросы, и даже если на его лице было написано, что мои ответы ему не совсем понравились, он поблагодарил меня за мнение, и сказал, что учтет его, потому что оно показалось ему интересным.

Вывод седьмой. Он умеет ценить членов своей команды. Он знает, каков реальный вклад каждого члена команды, и не избегает разговоров о том, что происходит не совсем так, как ему хотелось бы, а также об усилиях, приложенных для устранения упущений.

Вывод восьмой. Он понимает, что для успеха в политике нужен не только труд, но и стратегический подход. Илан Шор признает, что его команда сталкивается с трудностями в этом смысле, но он намерен их преодолеть как можно скорее.

Вывод девятый. Он не видит смысла в политической полемике, и считает, что нужно реагировать только тогда, когда переступаются определенные грани. Он говорит, что каждый политик должен следовать своему пути, а бесполезная полемика – пустая трата времени и сил.

Вывод десятый. Он видит свое будущее в Молдове. Илан Шор говорит, что если б это было не так, тогда он давно бы уехал, и жил бы где-нибудь намного лучше и беззаботней.

Игорь Волницки