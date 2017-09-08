Следующие парламентские выборы могут быть совмещены с местными

В интервью для портала ТРИБУНА председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе высказал предположение, что следующей «операцией» власти может стать совмещение парламентских выборов с местными.

По его мнению, таким образом «нынешние примары, купленные или проданные, также как и те, что еще остались независимыми от мафии, с помощью прокуратуры и полиции, будут превращены в кандидатов от ДПМ и ПСРМ, о чем избиратели узнают еще не скоро».

«Не будем забывать, что в 2015 году ДПМ получила менее 20% примаров, а теперь примаров-демократов 80%. Как они стали членами самой ненавистной в стране партии? Путем шантажа и подкупа. Посредством этой новой, задуманной в GBC операции, Плахотнюк пытается сделать примаров избирательными агентами ДПМ, и внести еще больше сумятицы в ряды избирателей, которые получат кипы бюллетеней, чтобы везде голосовали за эту партию», — отметил Андрей Нэстасе.

По мнению политика, еще хуже то, что власть «не боясь справедливого правосудия, в отсутствие независимого европейского прокурора, без очищенного от начальников, прибегших к пыткам 7 апреля 2009 года, Министерства внутренних дел, и с полицейскими, получающими вознаграждения, и превращенными в рабов на плантациях олигархии, в состоянии взорвать всю страну».

«Теперь немного пофантазируем: представьте себе, что во главе Министерства юстиции стоит бывший судья ЕСПЧ, во главе МВД – самый честный и профессиональный полицейский, для которого ордена и медали за работу в МВД, или даже за участие в войне на Днестре были скорее вызовом, нежели признанием, независимый прокурор, что мог бы обеспечить законность и порядок для реализации инициатив и экономических проектов, разработанных экспертами ППДП на благо людей. Вот чего боится система. Вот почему они предпринимают действия, что вводят в заблуждение страну», — заявил он

Андриана Кептине