Только чудо может предотвратить серьезный конфликт между президентом и правительством/парламентом РМ

Конфликт между президентурой и правительством Республики Молдова усугубляется. Об этом пишет в своем персональном блоге журналист Виктор Никитуш.

Как сообщает портал ТРИБУНА, журналист отмечает, что президент Игорь Додон объявил об отмене Постановления правительства об участии молдавских военных в учениях Rapid Trident на Украине, принятого на заседании кабмина премьер-министром Павлом Филипом.

«Это не впервые, когда молдавский президент отказывает военным в участии в учениях за рубежом. Когда по инициативе лидера ЛП Михая Гимпу отправили в отставку министра обороны Анатола Шалару, открылся ящик Пандоры. С декабря 2016 года, когда должность министра обороны стала вакантной, мы наблюдаем за битвой крючкотворцев. Либералы предложили на должность министра обороны экс-министра окружающей среды Валерия Мунтяну, но президент Игорь Додон отклонил его кандидатуру. Потом ЛП покинула правящую коалицию, а должность министра так и осталась вакантной», — пишет журналист.

Виктор Никитуш считает, что президентура хотела бы назначения на должность министра обороны кого-то послушного, и не согласится с кандидатурой премьер-министра на эту должность, если это не будет профессионал. Вместе с тем, с другой стороны, молдавское правительство готовится предложить президенту кандидатуру на пост министра обороны.

От также отмечает, что положение, в котором оказалось Министерство обороны, очень сложное: президент хочет кардинального реформирования оборонного сектора и возвращения к минимальному гарантированному соцпакету для военных. «По словам Додона, «военная служба должна быть в основном, контрактной».

Напомню, что еще в 2001 году парламент Республики Молдова отклонил законопроект о переводе вооруженных сил на контрактную основу, аргументируя это высокой стоимостью контрактной армии по сравнению с регулярной», — отмечает журналист.

По его мнению, «теперь лишь чудо может предотвратить серьезный конфликт между президентом и правительством/парламентом Республики Молдова». «Скорее всего, президент Додон не согласится ни с одной кандидатурой на должность министра обороны, а это подорвет конституционныйпорядок в стране», — добавил Виктор Никитуш.

Кристина Пендя