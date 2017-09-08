Провокация Филипа под марихуаной приведет к войне! - Гелич (Видео)

Бывший член ЛДПМ, а в настоящее время глава общественной организации «Моя Молдова» Федор Гелич резко осудил решение главы правительства пойти наперекор президенту страны.

Эксперт заявил, что в армии существует четкая субординация, которой учат солдат с первого дня службы.Он заверил, что армией командует не премьер-министр, а президент.

– Четко сказано, кто командует армией! Армией командует президент. Не имеет значения фамилия, кто. Есть Конституция, есть закон и порядки. И только президент может дать команду министру или командиру воинской части, что делать, куда выезжать и так далее. И без главнокомандующего никто не имеет права ни пикнуть, ни танцевать, ни куда-то выезжать! Я всё предполагал, зная Филипа как разумного парня, помню его еще по «Букурии», мы знакомы, я всегда радовался, что он умный менеджер. Но сегодня либо ему марихуану подсыпали, либо ему кто-то дал такую команду, но это провокация. Это приведет к войне! – заявил Федор Гелич.

Глава государства подчеркнул, что участие военнослужащих Национальной армии Молдовы в учениях, организованных каким-либо военным блоком, недопустимо. Игорь Додон заявил, что это нарушает положение Основного закона страны, гарантом которого является президент, и в котором четко и ясно сказано о статусе постоянного нейтралитета нашей страны.

В недавнем указе президента говорится, что в воинских частях Молдовы будет произведен контроль, по результатам которого будут понижены в звании или вовсе сняты с должности чиновники и военные, которые нарушили указ верховного главнокомандующего вооруженными силами.