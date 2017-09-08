Гимпу обвинил Плахотнюка в аресте Киртоакэ и уходе Дырду

Лидер стремительно «усыхающей» в парламенте Либеральной партии Михай Гимпу обвинил в своих бедах Влада Плахотнюка.

Гимпу посчитал, что Плахотнюк стоит за арестом по подозрению в коррупции бывшего примэра Кишинева Дорина Киртоакэ и уходе из фракции либералов в парламенте депутата Юрие Дырду. Ушедший в 2013 году во внутреннюю оппозицию ко своим коллегам по прозападному блоку Михай Гимпу в послание месяцы стремительно теряет очки политической влиятельности.

Теперь Гимпу остается только публично ругаться с бывшим соратником и патроном. Для того чтобы сохранить лицо и предстать самостоятельным политиком, глава либералов заявил, что он является единственным политиком в Молдове, который позволил себе сказать в лицо Плахотнюка все, что думает о нем и о том, что тот не может быть великим человеком для него.

Гимпу заявил, что Плахотнюк еще в 2009 году потребовал от него обеспечить ему контроль над Генеральной прокуратурой. А теперь на помощь себе либерал призвал представителей ЕС и США, публично умоляя их сделать ставку на него.

- Должны быть привлечены ЕС и США. Он делает это, когда прибыл председатель партии. Вероятно, мстит за мне за то, что не пришел в премьер-министры. Я ни разу не разговаривал с Плахотнюком с момента ареста Дорина. Когда был арестован Юрие Киринчук, я беседовал с Плахотнюком. Если ты в альянсе, то хотя бы информируй председателя партии о том, что министр будет арестован. Если дергает за ниточки политики, то это будет до определенного времени. Он разрушает отношения с международными организациями. Я иногда не произношу его имя в таких случаях, потому что ему это не нравится, - пожаловался Гимпу.

При этом он попытался "перевести стрелки" на бывшего премьер-министра Валерия Стрельца, который, как считает Гимпу, не послушался его, после чего в молдавской политике все пошло не так, как ему хотелось.

- Если бы Валерий Стрелец меня слушал, то Плахотнюк не пришел бы к власти, а Демократическая партия не приобрела того влияния, которое имеет сегодня, - сказал Гимпу.

Ранее скандально известный депутат-застройщик Юрие Дырда покинул фракцию Либеральной партии в парламенте. С его уходом число членов партии в парламенте сократилось до 10 человек. Эксперты полагают, что бегство народных избранников из партии Гимпу продолжится.