Эксперт о противостоянии: без народа кризис в Молдове не разрешить

Позиция победителя в противостоянии президента и правительства будет определять единственный внешнеполитический курс государтва, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Правительство Молдовы проигнорировало запрет президента и Верховного главнокомандующего Молдовы Игоря Додона на участие молдавских военных в учениях на Украине, тем самым нарушив Конституцию страны.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напоминает, что подобные прецеденты в истории бывали не раз, но всегда заканчивались плохо.

"Впервые подобные противоречия описаны еще в середине XIX века. Это сделал еще Маркс в своем труде "Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта". Попытки усилить роль парламента и тем самым уравновесить исполнительную власть в лице Верховного главнокомандующего, президента, премьер-министра (нужное подчеркнуть) предпринимались много раз. Но никогда этот механизм уравновешивания демократии себя не оправдывал: все заканчивалось конфликтом и серьезными проблемами. И в этом смысле Молдова не первая и, может быть, не последняя. Но во что это превратится, зависит от позиции населения страны и от того, сможет ли одна из сторон конфликта опереться на волю своих граждан", — уверен Журавлев.

Подобные кризисные ситуации ведут к разрушительным последствиям — противостояние в Кыргызстане закончилось захватом столицы, в Таджикистане — гражданской войной, напомнил он.

"Согласно опросам, большинство населения Молдовы поддерживает президента Додона. Но это естественно — президент избран позднее, чем парламент, и его избрание отражает последние надежды народа. Но сумеет ли он, не развалив систему, использовать эту поддержку, — это вопрос политических талантов, политической эффективности и политических умений. Я надеюсь, что ему это удастся, но утверждать это не берусь", — сказал эксперт.

Журавлев считает, что конституционный кризис должен быть разрешен так, чтобы сохранилась Конституция.

Она может быть изменена, тем более что Молдова уже была президентской республикой, но нельзя допустить, чтобы страна осталась без основного закона, "потому что хаос права бесследно не проходит ".

"Главное, чтобы в этом противостоянии победили те, кто опирается на поддержку большинства населения, иначе кризис будет просто загнан вглубь, он не будет разрешен, потому что народ останется неудовлетворенным", — предупреждает Журавлев.

Сложившаяся ситуация не может не сказаться на внешней политике Молдовы.

Эксперт сравнивает ее с Тяни-Толкаем — противоречия между взглядами на внешнюю политику президента и правительства становятся неразрешимыми, а последствия кризиса еще дадут о себе знать.

"Непонятно, на что ориентироваться во внешней политике, если правительство заявляет одно, а президент другое. Чье слово последнее? Если же победит кто-то из них, то, естественно, позиция победителя будет определять внешнеполитический курс. Если победит правительство, то резко ускорится бегство в сторону Европейского союза, если президент, то усилится восточное направление во внешней политике. На мой взгляд, второе разумнее — Молдова с ее экономикой в Евросоюзе никому даром не нужна. Там сейчас заговорили о том, что и некоторые уже принятые члены, не говоря уже об ассоциированных, стали обузой. Но, в конечном счете, все это решать народу Молдовы", — полагает Дмитрий Журавлев.