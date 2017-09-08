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Канду, Филип, Дьяков, Чеботарь... Кто следующий в очереди на исполнение «гимна о великом и незаменимом Плахотнюке?»
08.09.2017

Олег ВОЛКОВ

Мало-помалу о Плахотнюке начинают говорить и писать так, как говорили и писали о Ленине, Сталине, Брежневе.

Еще недавно почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков как-то даже несколько стеснительно высказался в том плане, что, мол, для Молдовы было бы лучше, если бы пост премьера занял Плахотнюк. По словам Дьякова, Тимофти наверняка жалеет, что не предложил его кандидатуру: «Думаю, что если бы г-н Плахотнюк стал премьер-министром, было бы легче и ему, и нам всем… У Плахотнюка столько энергии, ее можно было бы сосредоточить на правительстве».

Но уже политолог Виталий Андриевский  живописует деятельность Плахотнюка много пафоснее: «Шаг за шагом он будет входить в публичную политику. И не потому, что он этого хочет. Потому, что общество этого требует. Обществу уже мало знать, что в молдавской политике есть Координатор. Общество хочет его видеть и слышать, хочет из его уст узнавать, какую стратегию и тактику предлагает власть для Молдовы. И будет большой ошибкой Влада Плахотнюка, если он не откликнется на это желание общества».

Да, он не хочет публичности, он скромен, как Ленин, - но откликается на просьбы трудящихся. И постепенно начинает проявляться в общественном и информационном пространстве, как проявляется пленочная фотография при обработке в специальном растворе. Эта фотография, не исключено, будет скоро висеть в кабинетах всех чиновников законодательной и исполнительной власти, а также судебной. Как висели некогда фотографии Дзержинского и членов политбюро.

Мы видим его в больницах и детсадах, он приносит подарки деткам и широко улыбается. Что там, в этих полупустых коробках, и хватит ли этой жалкой кучки памперсов и ползунков хотя бы на неделю нищим матерям с больными детьми? Неважно. Главное – он идет в народ и несет ему себя.  

Короля играет свита. И за Плахотнюком вышагивают дружной когортой спикер Андриан Канду, премьер Павел Филип, министр юстиции Владимир Чеботарь, депутат Сержиу Сырбу, экс-министр соцобеспечения Валентина Булига, «парламентский инвалид» с номенклатурной пенсией по инвалидности в семь тысяч лей Валентина Стратан. За ними торопится вприпрыжку, пытаясь не отстать от свиты, «аксакал» ДПМ, заслуженный центрист Республики Молдова Дмитрий Дьяков. Все они хотят быть как можно ближе к телу Великого Координатора. 
Регистрационные номера на автомобиле премьер-министра Павла Филипа схожи с номерами машины его хозяина Плахотнюка. Схожи все члены клана и манерой одеваться, и манерой оправдывать совершенные беззакония. Фин Плахотнюка Андриан Канду говорит, что ограбление века, пресловутая кража миллиарда долларов из банков Молдовы, не оказала серьезного влияния на жизнь Республики Молдова: «В других странах не ходили бы троллейбусы, закрывались бы магазины»… 
Это правда, в других странах все по-другому. А у нас «ВЕМ» даже не подал иск против грабителей – банк к ним не имеет никаких претензий. Что касается правительства Филипа-Плахотнюка – оно отклонило предложение международных организаций участвовать в расследовании мошенничества. Парламент же принял несколько поправок к законам с целью «защиты» банковского сектора, в которых, по мнению бывшего министра финансов Вячеслава Негруцы, регламентируется защита тем, кто участвовал в ограблении века. В итоге мы 25 лет будем выплачивать по одному миллиарду лей в счет грабежа, совершенного группировкой Плахотнюка: национальный банк и министерство финансов подписали меморандум, который это оговаривает.

А Плахотнюку будут слагать гимны, будут лить елей с экранов телеканалов, будут пытаться угодить. И будут прорываться в его когорту. Потому что сделать карьеру в Молдове с некоторых пор означает стать членом Семьи. И вот уже бегут депутаты из других фракций во фракцию Великого и Ужасного Волшебника из страны Оз.

У Координатора сейчас широкий выбор, безграничные возможности в «работе с кадрами». Он может формировать свое окружение даже по принципу красивой внешности или, скажем, красивого голоса. Потому что льстецов и подхалимов так много, что надо же как-то их сортировать и вести отбор. Не исключено, что Демпартия вскоре будет проводить конкурсы красоты или оперные фестивали, а победителей зачислять на работу в свой штаб.

Канду, Филип, Дьяков, Чеботарь... Кто следующий в очереди на исполнение «гимна о великом и незаменимом Плахотнюке?».


 
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