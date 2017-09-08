ЛП не войдет в комиссию, которая будет создавать одномандатные округа

Либеральная партия не будет входить в комиссию, которая будет создавать одномандатные округа на парламентских выборах. Об этом заявил лидер либералов Михай Гимпу в ходе передачи „În PROfunzime” на телеканале Pro TV Chişinău, цитируемый IPN.

Михай Гимпу заявил, что эта комиссия должна быть сформирована из тех, кто принял закон о смешанной избирательной системе. Лидер ЛП отметил, что в качестве правящего партнера, Демократическая партия не обсудила проект закона с либералами, а с социалистами. „Мы обжаловали в Конституционном суде этот закон и не признаем его. Он является неконституционным”, - сказал председатель ЛП.

Лидер либералов задается вопросом, какая это демократия в стране, если один депутат попадет в парламент с 600 голосами, а другой с 30 тысячами, какие равные избирательные права имеют граждане с правого и левого берегов Днестра? „Поэтому мы, после выборов 1990 года, которые были по одномандатным округам, из-за ситуации на левом берегу Днестра перешли к пропорциональной системе на основе партийных списков”, - сказал Михай Гимпу.