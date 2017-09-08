Самыми загруженными улицами в столице считаются - Измаильская и Каля Бесарабией

Улицы Измаильская, Василия Лупу и Каля Басарабией - самые загруженные в столице. Патрульные говорят, что именно там ежедневно образуются пробки. И всё из-за недисциплинированных водителей, плохой инфраструктуры и большого количества машин.

Круговая развязка, соединяющая Рышкановку и Чеканы, создаёт немало проблем водителям, которые ездят по Московскому проспекту, а также по Киевской улице и по Алеку Руссо. Заторы в часы-пик там образуются из-за припаркованных в неположенных местах машин.

"Не все соблюдают правила дорожного движения. "

И на Студенческой улице водители часто застревают в пробках.

"Здесь только одна полоса, возможно, из-за этого движение затруднено", - сказал сотрудник НИП Вячеслав Секелу.

А на круговой развязке у Северного вокзала заторы возникают из-за большого автомобильного потока, говорят водители.

"На Чеканах строят много жилых домов, но ни одной новой дороги. Поэтому возникают такие трудности."

"Такие пробки каждый день с утра до вечера."

"Никто не регулирует движение, нигде нет патрульных."

По данным Национального инспектората патрулирования, среди самых загруженных улиц - Измаильская, Пан Халипа, Каля Орхеюлуй, Каля Ешилор, Василе Лупу и Студенчиская.

"Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не парковать машины в местах, где они могут создать проблемы транспортному движению, в частности на улицах с одной полосой. Зачастую, именно из-за этого образуются пробки", - сказал сотрудник НИП Вячеслав Секелу.

В Молдове зарегистрировано более 900 тысяч автомобилей, треть из которых в Кишиневе.