Экспорт Молдовы вырос к началу августа на 14%

Экспорт Молдовы к началу августа составил почти $ 1,22 млрд., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 13,9%.

Как сообщили в Национальном бюро статистики (НБС), поставки товаров за рубеж выросли еще больше – на 14,5% (до $ 770,6 млн.), что составляет 63,2% от всего экспорта.

В то же время реэкспорт вырос на 12,8% (до $ 449,3 млн.), 63,8% поставок пришлось на страны Евросоюза. Доля СНГ составила 20,9%.

Среди стран наибольший рост экспорта отмечен в Испанию – втрое, в Саудовскую Аравию и Сербию – в 2,8 раза, в ОАЭ и Кипр – в 2,7 раза, в Канаду – в 1,7 раза, в Узбекистан – в 1,6 раза.

В структуре экспорта лидировали промышленные изделия – 24,1% (-1,1 п.п.), продукты питания и живой скот – 19,8% (-1,6 п.п.), машины и оборудование для транспорта – 19% (+2,4 п.п.).

Импорт в январе-июле увеличился на 18,1%, превысив $ 2,578 млрд. Почти половина его поступила из ЕС – $ 1,281 млн. (+17,8%). На долю СНГ пришлось 24,6% – $ 635,2 млн.