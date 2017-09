На устах Авиапассажиров хотят лишить компенсаций Бывший минтранс уже в составе нового министерства предлагает изменить правила выплаты компенсаций авиапассажирам.

Недовольных авиаперелетами в Молдове с каждым годом становится все больше, в чем нет ничего удивительного: задержки и отмены рейсов стали обыденностью для местных авиаперевозчиков. Чаще всего от молдавских авиакомпаний недовольный путешественник может добиться лишь того, чтобы его посадили на другой рейс или вернули деньги за неиспользованный авиабилет. Хотя пять лет назад были введены компенсации для авиапассажиров, привлечь перевозчиков к ответственности весьма проблематично. В большинстве случаев пострадавшего путешественника вынуждают добиваться выплат в судебном порядке. Более того, минтранс, который недавно вошел в состав министерства экономики и инфраструктуры, усиленно лоббирует изменение правил выплаты компенсаций за задержку рейса. Пострадали тысячи пассажиров Авиаперевозчики, действующие на молдавском рынке, неоднократно фигурировали в скандальных историях, когда пассажиры были вынуждены проводить долгие часы в «накопителях» аэропортов. Виной тому, как правило, неисправное техническое состояние воздушных судов или их задержка на других рейсах. Этим летом последовала целая череда таких инцидентов, в ходе которых из-за несоблюдения расписания пострадали тысячи пассажиров. Авиакомпании Air Moldova и Fly One появлялись в сводках новостей десятки раз. В конце августа рейс, следующий из Кишинева в Милан, совершив несколько кругов над территорией страны, дважды возвращался в столичный аэропорт. Представители компании Air Moldova заявили, что причиной стала техническая неполадка. В результате самолет вылетел с многочасовым опозданием. В июле пассажиры рейса Рим-Кишинев несколько часов ожидали вылета, а авиаперевозчик объяснил задержку внезапной проверкой со стороны итальянских авиационных властей. Ранее рейс Париж – Кишинев был задержан более чем на 30 часов. При этом пассажирам не предоставили информацию о том, когда состоится перелет, многие остались спать в аэропорту без всяких удобств. 2 июля рейс авиакомпании Fly One со 170 пассажирами на борту, совершавший перелет из Ираклиона в Кишинев, вернулся вскоре после вылета из-за необходимости провести дополнительную проверку самолета. Пассажиры оказались заблокироваными на острове Крит и вернулись в Кишинев с большим опозданием. Они рассказывают, что после экстренной посадки в Ираклионе Fly One длительное время не выходила на связь ни с пассажирами, ни с греческим аэропортом, ни с экипажем самолета. У обоих авиаперевозчиков этим летом неоднократно происходили масштабные сбои в расписании из-за технических неисправностей самолетов и других обстоятельств. Как только происходит поломка, целый ряд рейсов задерживаются или аннулируются. Наиболее часто не везет пассажирам, купившим билеты в/из городов Италии, а также рассчитывающим вовремя попасть в Бухарест или вылететь оттуда. Сотрудники авиакомпаний объясняли изменения в расписании перегруженностью в летний период, однако пассажирам от этого легче не становится. Стоит отметить, что недавно сотрудники национального авиаперевозчика написали открытое письмо на имя президента, председателя парламента и премьер-министра с призывом спасти авиакомпанию. По их словам, только за первые полтора летних месяца из-за различных неисправностей, включая повреждение двигателя и другие серьезные технические поломки авиалайнеров, были отменены 30 рейсов и около 80 задержаны. В то же время ситуация вокруг Fly One после ряда инцидентов с самолетами авиакомпании в июле стала предметом рассмотрения в парламенте. За задержку - в ответе Несмотря на наличие недавно принятого законодательства, в отличие от Европы, молдавские авиапассажиры часто оказываются практически бесправными. В странах ЕС еще в 2005 г. были введены жесткие правила компенсаций в случае утери багажа, задержки или отмены рейса. Международные операторы воздушного рынка всячески противились невыгодным нововведениям. Разбирательство дошло до суда Евросоюза, который в конечном итоге встал на сторону пассажиров. В ноябре 2012 г. практика выплаты финансовых компенсаций за невыполнение авиакомпаниями своих обязательств была введена и в Молдове. Это было одним из условий, вытекающих из присоединения республики к Соглашению о едином европейском авиационном пространстве. Речь идет о соблюдении прав пассажиров, повышении ответственности отечественных и международных авиаперевозчиков за качество их услуг, а также пресечении распространенной практики избыточной продажи билетов авиакомпаниями. Одобренное правительством положение регулирует выплату компенсаций и оказание помощи авиапутешественникам прежде всего в случаях отмены и значительного опоздания вылетов или отказа в посадке не по вине пассажира. В Молдове, как и в странах ЕС, за ощутимую задержку рейса перевозчики должны выплачивать от 250 до 600 евро каждому пассажиру. А единственным оправданием, освобождающим авиакомпанию от ответственности, становятся исключительные обстоятельства непреодолимой силы, такие как стихийные бедствия или нелетная погода. Величина компенсации варьирует, в зависимости от дальности полета и упущенного времени. Путешественнику полагается 250 евро, если точка назначения расположена не дальше 1500 км. Когда дальность рейса составляет 1500-3500 км, размер выплаты возрастает до 400 евро. Если перелет не попадает ни под один из этих вариантов, авиапассажиру предоставляется компенсация в 600 евро. При этом перевозчик не освобождается от обслуживания клиента. В каждой ситуации, попадающей под действие правил, авиакомпания должна снабдить пассажира всей необходимой информацией о его правах. Чем длительнее задержка, тем больше затрат ожидает авиаперевозчика. При задержке более двух часов людям должны предложить питание и прохладительные напитки, соответствующие времени ожидания, а также организовать два телефонных звонка и возможность отправить сообщения по факсу или электронной почте – бесплатно. При длительной задержке авиакомпания обязана раскошелиться на гостиницу. Доставка туда и обратно – тоже забота оператора. Если задержка составляет больше пяти часов, то пассажиры имеют право требовать возмещения в течение семи дней полной стоимости билета. Обязательство по выплате авиаперевозчиком компенсации возникает, если пассажиров не уведомили об отмене рейса по меньшей мере за две недели до вылета. Это правило действует и в случаях, когда путешественнику сообщили об отмене рейса, предоставили другой билет, но до точки назначения он добрался на 4 часа позже запланированного времени. Предусмотрена также выплата компенсаций в случае отправки пассажиров более низким классом, чем указанный в билете. Их размер составляет от 30% до 75% цены билета, в зависимости от расстояния полета. «Интерпретируемое» право Как отмечают в Союзе адвокатов РМ, в большинстве случаев с авиакомпанией не удается мирно договориться. Пассажирам предлагают гораздо меньше, чем им полагается по закону. Авиакомпании, и не только зарегистрированные в Молдове, всеми правдами и неправдами избегают выплаты денежных компенсаций. В результате клиентам, столкнувшимся с задержками и отменами рейсов, а также другими неприятностями, приходится обращаться в суд. Судебная практика по этой категории споров свидетельствует, что чаще всего судьи становятся на сторону авиапассажиров, обязывая компании выплатить компенсацию и возместить понесенные непредвиденной задержкой расходы. На этом фоне профильное ведомство и операторы воздушного рынка продвигают поправки в Положение о компенсации и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейсов. Соответствующие изменения разработаны в минтрансе и, как бы парадоксально это ни звучало, объясняются необходимостью синхронизации национальных нормативных документов с европейскими. Хотя в 2012 г. принятие новых правил, разработанных тем же минтрансом, объясняли приведением молдавских норм в соответствие со стандартами ЕС. В частности, авторы инициативы указывают, что в регламенте № 261/2004 Европейского парламента и совета от 11 февраля 2004 г. предусмотрено право потребителей на выплату компенсаций только в случае отказа в посадке или отмены рейса, а речи о задержке рейса в нем нет. Также отмечается, что в молдавских правилах нет определения понятия «задержка». Кроме того, авторы поправок ссылаются на ст. 6 Европейского регламента, которая касается задержки вылета и определяет условия для оказания помощи и обслуживания пассажиров, однако в ней не идет речь о выплате компенсаций. На основании данных положений делается вывод, что единовременная компенсация в случае задержки рейса на три и более часов, на которую пассажир может рассчитывать по действующим местным правилам, является правом «интерпретируемым и недостижимым». Проще говоря, важно не то, насколько задержан вылет самолета, а то, насколько задержан его прилет в пункт назначения (с учетом стыковочных рейсов). В то же время авторы поправок не уточняют, какие компенсации в этом случае будут предусмотрены, если пассажир опоздает на стыковочный рейс. – Инициатива об изменении правил выплаты компенсаций авиапассажирам содержит расплывчатые положения, которые могут быть интерпретированы в пользу перевозчика,- считает один из экспертов NOI.md. - В новом варианте документа должно быть совершенно четко указано, в каких случаях и при каких условиях авиакомпания несет ответственность при задержке рейса. Авиаперевозчики должны не настаивать на снижении финансового бремени за счет пострадавших пассажиров, а четче планировать расписание полетов, внимательнее следить за техническим состоянием самолетов, не брать на себя завышенные обязательства по чартерным рейсам. Если руководство авиакомпаний станет более ответственным, им не придется тратить миллионы на компенсации за причиненный ущерб.

Noi.md Количество просмотров: 92 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости