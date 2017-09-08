В Кишиневском изоляторе произошла еще одна подозрительная смерть

В одном из изоляторов полиции в Кишинева зарегистрирован еще один случай подозрительной смерти. Полтора месяца назад 22-летний мужчина был найден повешенным в своей камере на второй день после задержания.

Адвокат Григоре Плачинта рассказал TV8 о том, что мужчина повесился на своих шнурках, которые полицейские, по правилам, должны были изъять у него во время проверки.

Дорин Лупан был задержан 17 июля по подозрению в ограблении. 18 июля на его имя был выдан ордер на арест, а через день он был найден повешенным в изоляторе полиции столичного сектора Рышкановка. Адвокат семьи Лупан Григоре Плачинта утверждает, что власти должны были начать расследование по этому делу. И правозащитник и сестра умершего мужчины утверждают, что в то утро ему стало плохо и он попросил вызвать скорую помощь. Однако врачей не вызвали под предлогом того, что задержанный притворяется. Сестре задержанного не разрешили передать ему воду.

По словам сестры умершего, Дорин Лупан ранее угрожал, что покончит с собой из-за проблем с полицией. До этого мужчина был осужден за похожие преступления.

Родственники и соседи молодого человека не верят в то, что он покончил с собой.

Расследованием дела занимается прокуратура муниципия Кишинев.