Над Молдовой сгущаются тучи, или противостояние во власти нарастает

Колумнист Sputnik Молдова попытался проанализировать, в чем причина появления в последнее время грозовых облаков на политическом небосклоне республики, и что нам от этого ждать?

Осень 2017 года обещает быть богатой событиями на политическом Олимпе Молдовы. Это понимают все. Уж слишком накалилась атмосфера в верхних эшелонах власти. Руководители государства продолжают обмениваться едкими упреками, подкладывая друг другу неприятные сюрпризы. За кем на данный момент перевес в этой шахматной партии?

Противостояние внутри власти

После выборов главы республики, которые прошли в декабре прошлого года, в Молдове началось противостояние между парламентским большинством, правительством с одной стороны и президентом Игорем Додоном с другой.

Основным предметом острых споров в верхах власти остается внешняя политика страны: Додон настаивает на сближении с Москвой, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада.

За этот период лидером республики действительно было сделано многое для восстановления отношений с Россией. Это касается и возобновления экспорта молдавской продукции на рынок РФ, решения проблем наших трудовых мигрантов, которых на территории России находится, по неофициальным данным, свыше 700 тысяч человек (из 2,8 миллиона граждан Молдовы по данным последней переписи населения) и многих других вопросов.

Парламентское большинство и правительство, в свою очередь, перешли к другой тактике и обрушили шквал антироссийских демаршей — отказ во въезде в Молдову ряду граждан РФ, высылка пятерых российских дипломатов, объявление персона нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина и т.д.

Противостояние представителей власти наблюдается и на внутреннем уровне. Президент не промульгирует решения кабмина и парламента, а его инициативы не находят поддержки среди депутатов. В качестве одного из последних примеров можно привести решение правительства отправить контингент молдавских военных на учения "Быстрый трезубец" на Украине вопреки запрету Додона как лидера республики и главнокомандующего вооруженными силами страны.

Шахматная партия продолжается

Во всей этой череде антироссийских выпадов, как и в осекании лидера республики со стороны парламентского большинства и кабмина можно разглядеть одну цель — ослабить и без того достаточно ограниченную в рычагах власти фигуру президента страны.

В сложившихся реалиях единственный рычаг всенародно избранного президента Додона — это поддержка населения, на которую он и рассчитывает. Поэтому события в этой шахматной партии могут развиваться иначе. Молдавский лидер заявил о проведении масштабных акций протеста в поддержку инициированного им консультативного референдума, который Конституционный суд ранее признал незаконным. Глава республики планировал вынести на голосование вопросы о расширении полномочий президента для досрочных выборов в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданам выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдовы в школах страны.

Президент уверен, что граждане республики в ходе намеченных протестов, которые пройдет по всей стране, выразят безоговорочную поддержку инициативам главы государства. Ведь он, повторюсь, всенародно избранный президент…

А итогом этих митингов, по мнению Додона, может стать принятие резолюции о созыве Великого национального собрания в Кишиневе до конца этого года. Чем закончилось предыдущий подобный "великий сбор", ответит любой молдавский школьник. Но дойдет ли все-таки до смены власти?

"Серьезно рассматриваю возможность созыва Великого национального собрания, которое закончится не хороводами, а точкой в этом вопросе. Я всеми силами пытался и пытаюсь сделать все, чтобы не было дестабилизации ситуации. Но если по-другому никак, то народ выйдет, и президент будет с народом", — подчеркнул президент Молдовы в интервью одному из местных СМИ.

Предвыборное "готовь сани летом"…

Молдавская политика чем-то похожа на шахматы.

Ходы хоть и просты, и даже предсказуемы, но тактику игры и исход самой партии предсказать довольно сложно.

В противостоянии власти можно разглядеть и подготовку к парламентским выборам, которые намечены в республике на 2018 год. Как говорится: "Готовь сани летом, а телегу — зимой"… Но в политике, а тем более молдавской, куда сложнее, — готовиться к выборам нужно гораздо раньше.

От выборов ждут перемен к лучшему, а у нас в обществе мечтают о том, чтобы не было хуже…

А каков будет исход этой шахматной партии нам еще предстоит увидеть. Хотя, я хотел бы уточнить для незнающих, — Игорь Додон еще и президент Федерации шахмат Молдовы.

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