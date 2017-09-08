Мёд, орехи и зерно станут новыми стратегическими продуктами экспорта Республики Молдова

Для трех отечественных продуктов: меда, орехов и зерна будут разработаны рекомендации и план действий для повышения национального продуктивного потенциала и качества с целью экспорта с высокой добавленной стоимостью на региональных и международных рынках. Эти продукты были выбраны в рамках Первого национального семинара Проекта по национальной оценке экспорта органических продуктов из Республики Молдова.

Начальник Управления политик развития малых и средних предприятий Светлана Цуркану, цитируемая в пресс-релизе Министерства экономики и инфраструктуры заявила, что Республика Молдова нуждается в „зеленом” развитии для продвижения экспорта и определения новых ниш на региональных и международных рынках, которые требуют экологически чистые продукты. Таким образом, увеличится потенциал экспорта, конкурентоспособность отечественной продукции и местных компаний.

Проект по национальной оценке экспорта органических продуктов в Республике Молдова, финансируемый Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD) в размере 100 тыс. долларов, проводится в период с мая 2017 года – до середины 2018 года.

Экономический секретарь UNCTAD Роберт Хамвей подчеркнул важность развития всех отобранных экологических секторов и подтвердил цель проекта, финансируемого организацией, которая состоит в оказании поддержки для реализации политик „зеленой экономики”.