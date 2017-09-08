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Спорт
Андриана Сосновская выиграла турнир серии ITF в Анталии
08.09.2017

Андриана Сосновская вместе с Александрой Поспеловой из России выиграла турнир ITF „Tennis Organisation Cup”, который прошел в Анталии, передает IPN.

В финале молдавско-российская пара одержала победу над дуэтом Лара Ескауриза (Парагвай) - Барбара Гатика (Чили). Андриана Сосновская соревновалась и в одиночном зачете, проиграв в четвертьфинале Магдалене Пантуховой из Чехии, со счетом 1-6, 3-6. Призовой фонд турнира составил 15 000 долларов.

Андриане Сосновской 19 лет и она находится среди первых 1000 теннисисток мира.


 
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