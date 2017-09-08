Игорь Додон запрещает участие военнослужащих в мероприятиях за рубежом без его согласия

Президент Игорь Додон, в качестве главнокомандующего Вооруженными силами подписал приказ, которым запрещает участие военнослужащих Вооруженных сил Республики Молдова в учениях, операциях, задания, семинарах, курсах и любом другом виде деятельности за пределами страны без его предварительного согласия. Вместе с тем, глава государства потребовал отставки замминистра обороны, который выполняет в настоящее время и должность министра, „за нарушение приказа верховного главнокомандующего Вооруженными силами в связи с участием представителей личного состава Национальной армии в военных учениях в Украине”, передает IPN.

В ходе пресс-конференции Игорь Додон заявил, что инициировал служебное расследование в вооруженных силах для выявления лиц, ответственных за нарушение приказа верховного главнокомандующего и применения к ним дисциплинарного взыскания, понижения в воинском звании и должности. „Учитывая, что некоторые руководители Министерства обороны поступили своевольно и вопреки решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами, расцениваю этот факт как серьезный дисциплинарный проступок и нарушение военной присяги”, - отметил глава государства.

По словам президента, правительство пытается использовать различные юридические уловки, чтобы привлечь молдаван в военные учения НАТО. „Интерес правительства в том, чтобы угождать американцам и НАТО. Они хотели сделать еще один шаг для тех, кто пытается установить лучшие отношения с США, чтобы иметь поддержку во внутренней борьбе в Республике Молдова. Эта власть и эта партия, которая находится у власти, не имеет шансов победить на следующих парламентских выборах. Их единственным выходом является геополитическая работа и поддержка со стороны Запада”, - заявил Игорь Додон.

Согласно приказу, подписанному Игорем Додоном, о намерении или необходимости отправки военнослужащий за пределами Республики Молдова руководство компонентов Вооруженных сил должны информировать верховного главнокомандующего вооруженными силами заранее в письменной форме. В то же время, ежемесячно, но не позднее 15 числа, члены Главного командования Вооруженных сил должны представлять в письменном виде на рассмотрение верховному главнокомандующему план деятельности Вооруженных сил со ссылкой на военное сотрудничество независимо от типа. Приказ доводится до сведения сразу всему личному составу Вооруженных сил и является обязательным для исполнения, отметил Игорь Додон.